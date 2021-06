En trussel mot Jonas, ikke Erna

Etter at Senterpartiets landsmøte i helgen snudde 180 grader og utpekte, ja nærmest kronet, sin egen partileder som statsministerkandidat, ser vi én umiddelbar effekt i folket. Velgerne har langt større tro på at han kan bli statsminister enn for en uke siden. Hvis vi sammenligner Kantars øyeblikks-måling, tatt opp i løpet av mandagen etter partiets landsmøte, med den ordinære statsministermålingen, har velgerne som tror Vedum blir statsminister økt fra 8 til 20 prosent på en uke.

Aslak M. Eriksrud, kommentator TV 2 Nyhetene Foto: Espen Solli

Målingen viser med all tydelighet at sittende statsminister Erna Solberg foreløpig har lite å frykte etter at Vedum nå kaster seg inn i statsminister-kampen. Velgerne har like stor, eller liten, tro på at Erna Solberg klarer å beholde makten i fire år til. Hun holder stand med i underkant av 30 prosent av velgerne som har gjort seg opp en mening.

Men vi ser en klar fallende tendens for Jonas Gahr Støre. For en uke siden trodde 6 av ti velgere at Ap-lederen blir landets neste statsminister. Nå sier kun 50 prosent det samme.

Hvis Vedum blir sett på som en reell utfordrer for toppjobben inn i de siste tre-fire ukene før valget, kan det bety trøbbel for Støre. Aps plan har hele tiden vært at Støre skal duellere med Solberg om statsministerjobben. De to skal være valgkampens toppspillere. Nå har Ap grunn til å frykte at Støre må dele scenen med Sp-lederen.

De to rødgrønne statsministerkandidatene vil neppe møte hverandre i skarpe dueller, men de vil eventuelt bytte på å møte Erna Solberg. Støre vil ikke bare bli målt for sin innsats mot Solberg; han vil også bli sammenlignet med hvor godt Vedum gjør det i tilsvarende dueller mot den sittende statsministeren. Det kan fort bli et brysomt og forstyrrende element for Aps valgstrategi.

I valgkampen 2009 var det to statsministerkandidater på borgerlig side. Den gang måtte Erna Solberg og daværende Frp-leder Siv Jensen bytte på å duellere mot sittende statsminister Jens Stoltenberg. Det var ikke heldig for noen av dem. Stoltenberg ble som kjent gjenvalgt, også.

Selv om troen på Vedum er blitt sterkere blant velgerne, er langt mindre bevegelser blant de som ønsker ham som statsminister. 17 prosent av velgerne som hadde gjort seg opp en mening mente at han burde bli statsminister for en uke siden. Mandagen etter landsmøtet svarer 20 prosent det samme.

Senterpartiet har en populær partileder, men målingen viser at det skal mer til for å sikte seg inn på norsk politikks topposisjon. I desember i fjor var Senterpartiet større enn Ap på målingene. Til tross for at Vedum nektet å svare på om han var statsministerkandidat, ønsket 25 prosent av velgerne den gang at han skulle bli landets neste statsminister. Etter at partiet endelig har bekreftet at de ønsker å overta statsministerens kontor, sier 20 prosent det samme. Men det henger naturligvis sammen med at Senterpartiet har hatt en svak, men jevn, fallende kurve på målingene siden desember.

Lanseringen av Vedum som statsministerkandidat kan derfor i større grad sees på som et ønske om å skape positiv blest og snu en negativ trend på målingene, enn en reell tro på at de faktisk kan klare å overta statsministerjobben.