Hyller rekordkjøpet: – Å ha en slik spiller er uvurderlig

Kasper Wikestad tror Emiliano Buendia (24) blir et sterkt tilskudd for Aston Villa. Nå er spørsmålet om han skal spille med Jack Grealish, eller om han skal erstatte ham.

Emiliano Buendia (24) herjet, ble kåret til årets spiller i Championship og skjøt Norwich tilbake til Premier League denne sesongen.

Nå er argentineren solgt til Aston Villa for 380 millioner kroner, og overgangssummen kan ifølge Sky Sports stige til 470 millioner.

Det er ny rekord for Villa. Den forrige ble satt da Ollie Watkins ble hentet for 330 millioner kroner forrige sommer.

Buendia er for øyeblikket med det argentinske landslaget, og vil gjennomgå den medisinske undersøkelsen og signere kontrakten etter VM-kvalikkampen mot Colombia natt til tirsdag norsk tid.

– Ganske sjelden

TV 2-kommentator og Norwich-fan Kasper Wikestad mener Villa har sikret seg en spiller av det uvanlige slaget.

– Hans beste egenskap er at han er en ballvinner høyt i banen. Han toppet ballgjenvinningsstats i Championship. Å ha en slik spiller høyt oppe i banen er helt uvurderlig. Han er en kreatør, playmaker, tekniker og ballvinner. Det er ganske sjelden, sier han.

Wikestad er blant de som kjenner Buendia aller best her til lands, og føler seg trygg på at Villa har gjort en bunnsolid signering.

– Jeg tror det er en veldig god overgang for Aston Villa. Han kom til Norwich for 1,5 millioner euro, og rykket opp to ganger. Han lykkes ikke så godt i Premier League, men det gjaldt ikke bare ham, men hele laget, sier Wikestad.

Likevel påpeker Wikestad at Buendia hadde noen oppsiktsvekkende tall i Premier League i 2019/20-sesongen, sist Norwich var oppe.

– I desember satte han ny rekord med 22 skapte målsjanser i løpet av en kalendermåned, det er godt gjort for et lag på sisteplass, påpeker han.

– Bedre tall en Grealish i Championship

Spørsmålet nå er om han skal spille med Jack Grealish, eller om rekordovergangen betyr at Aston Villas ledestjerne kan forsvinne.

– Om det skjer, og Villa da gjerne får det dobbelte av det de ga for Buendia, så har de de gjort en god deal, sier Wikestad.

Han påpeker at Buendias statistikk i Championship ikke står noe tilbake for Grealish. I 2018/19-sesongen, da både Villa og Norwich rykket opp, noterte Grealish seg for seks mål og seks målgivende. For Buendia var fasiten åtte mål og tolv assists.

Denne sesongen har 24-åringen scoret hele 15 mål og levert 16 målgivende i Championship.

– Skal du sammenligne, er tallene til Buendia ganske markant bedre enn Jack Grealish sine i Championship, hvis det kan være en liten antydning til sammenligningsgrunnlag, sier Wikestad.

Da de begge spilte i Premier League i 2019/20-sesongen var det for øvrig Grealish som kom best ut, med åtte mål og seks assists. For Buendia ble det det ett mål og sju målgivende.

VILLAS LEDESTJERNE: Jack Grealish har vært fantastisk for Villa i mange sesonger. Nå er spørsmålet om klubben i hans hjerte kan matche ambisjonene. Foto: Nick Potts

– Det er litt merkelig

At Villa Park skulle bli neste stopp for Buendia, var ikke det Norwich-fansen hadde sett for seg. Også Wikestad er overrasket over at det ble Norwich-favorittens nye arbeidsgiver.

– Jeg tror Buendia kunne gått inn på de fleste Premier League-lagene, så det er litt merkelig at han ender i laget som kom på femteplass da Norwich vant Championship sist. Det tror jeg mange Norwich-fans kjenner litt på. Det er små marginer, så det føles litt rart at det skal være et kjempesteg opp, sier Wikestad.

VILLA-EIER: Milliardæren Nassef Sawiris har et ambisiøst prosjekt på gang. Foto: Nati Harnik

Mye har skjedd siden sesongen både Norwich og Villa, via playoff, rykket opp. Norwich har rykket ned og opp igjen, mens Villa har forblitt i Premier League og tatt nye steg.

Og på Villa Park sitter pengene løst. Eierne, amerikanske Wes Edens og egypteren Nassef Sawiris, gir jernet.

– Det er en hardtsatsende klubb, og historisk sett en enorm klubb – en av de som faktisk har vunnet den gjeveste europacupen. Aston Villa er definitivt en klubb på vei opp, som gjør ting riktig, har en god manager og eiere som er villige til å spytte inn masse penger, sier Wikestad.

– De ønsker å blande seg inn i topp seks, og det er nok det som er solgt inn til Buendia. Så er jeg redd for at hvis de ikke lykkes med det på et par sesonger, så har du en Buendia som vil vekk, spår Wikestad.

Ødegaard-håp stoppet Arsenal?

I sosiale medier har Arsenal-fansen vært opprørt over at Aston Villa snappet Buendia foran nesen på Nord-London-klubben.

Wikestad tror ikke det var så enkelt som at Buendia valgte Villa foran Arsenal.

– Hadde de villet, ville de nok vært med helt inn. De har vel vært litt usikre på om han var mannen de ville gå for. Om de hadde en liste der kanskje Ødegaard tronet øverst. Om de har Ødegaard øverst på listen, vil de kanskje ikke gamble og gå all in på Buendia nå, mener han.

Kommentatoren har selv intervjuet Buendia, og vet hvor ambisiøs playmakeren er. Derfor tror han utfallet kunne blitt annerledes om Arsenal hadde hatt en bedre sesong.

– Hadde de kvalifisert seg til Europa og Champions League, er jeg hundre prosent sikker på hva han hadde valgt, men som de klubbene ser ut nå er det relativt 50/50. Og du har et Villa som satser knallhardt, spytter inn penger og forsterker, mens Arsenal er litt på defensiven og har ikke så mye penger, påpeker han.

– En kjempedeal for alle

Wikestad mener at både Norwich, Villa og Buendia egentlig bør si seg fornøyd med overgangen. For Norwich begrunner han det med at de tross alt selger en spiller de hentet for under 20 millioner kroner for tre år siden.

– Det har vært en helt fantastisk god deal for Norwich, med tanke på hvor viktig han har vært og hvor mye han har betydd. Han var i en helt egen klasse i Championship, og var hovedgrunnen til at Norwich rykket opp.

– Ser man kaldt og kynisk på det, er det en kjempedeal for alle parter. Det er bra for Norwich, som tjener mye, for Buendia, som vil ta neste steg, og Villa får en fantastisk fotballspiller, for en sum som i dagens marked er en veldig god avtale, sier han.

Nå setter han sin lit til at Norwichs sportsdirektør Stuart Webber, som har utført mirakler på Carrow Road.

– Ja, man selger sin beste spiller, kan kanskje kan man styrke laget såpass at man klarer seg bedre enn sist, håper Wikestad.

Webbers kløkt gjør også at Norwich sitter igjen med en større del av kaka etter salget, ettersom klubben forutså at de kunne få en god slump med penger for argentineren.

– Getafe skulle hatt 20% av overgangssummen, men den klausulen kjøpte Norwich seg ut av for et par sesonger siden, forklarer Wikestad.