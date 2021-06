Ber om at norske myndigheter sender levningene etter Artin (1,5): – Vil begrave ham hos moren og faren

Tidlig på morgenen kom beskjeden familien i Iran fryktet. En telefon fra norsk politi bekreftet at det var 15 måneder gamle Artin Irannezhad som ble funnet i sjøen av en sportsfisker, utenfor Karmøy, 1. nyttårsdag i år.

OMKOM: Artin Irannezhad ble skylt i land på Karmøy.

– Hvis han var i live, hadde vi vært veldig glade. Jeg sa lenge til meg selv at han lever. Jeg håpet at han ikke var død, sier bestemor Menije Yusifijan til TV 2 like etter at hun har fått beskjeden fra Norge.

Identifisert ved hjelp av DNA

Bestemoren og resten av familien i Iran har ventet i fem måneder på å få svar.

Allerede kort tid etter at levninger ble funnet i en barnekjeledress like ved Skudeneshavn, ble familien varslet via sosiale medier.

Men det var først nå, etter langvarig etterforskning og ved hjelp av DNA hentet fra en slektning bosatt i Norge, at politiet kunne bekrefte at barnet som ble funnet var Artin.

– Denne historien er tragisk, men da er det i det minste godt å kunne gi de etterlatte et svar, fremhever politifaglig etterforskningsleder Camilla Tjelle Waage.

– Godt å kunne gi de etterlatte et svar, sier politifaglig etterforskningsleder Camilla Tjelle Waage. . Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2.

Selv om det var en vond beskjed å få, er familien takknemlig for at politiet nå kan gi de svar på hva som skjedde med Artin.

– Nå som vi endelig har fått nyheten er vi lettet over å vite hva som har skjedd, enda det var en dårlig nyhet, sier Artins onkel Ali Irannezhad (40) til TV 2.

Forsvant i oktober i fjor

Artin forsvant sporløst da familien hans betalte menneskesmuglere for å frakte dem med båt fra Frankrike til Storbritannia i oktober i fjor.

FØR REISEN: Familien forlot Iran og drømte om et nytt liv i Storbritannia. Foto: Privat

Båten de var ombord i kantret kort tid etter at de reiste fra Frankrike, og Artins far, Rasol (36), mor Shiva (33), søster Anita (9) og bror Armin (6) ble funnet druknet etter forliset.

Familien hadde reiste helt fra hjembyen Sardasht i Iran, og drømte om å starte et nytt og bedre liv i Storbritannia.

Ber om hjelp for å få Artin hjem

Far, mor, søster og bror er gravlagt i Iran. Nå håper bestemoren at de også kan få gravlagt Artin sammen med familien hans.

Her i Sardasht er foreldrene og søsknene gravlagt. Foto: TV 2

– Jeg ber om at norske myndigheter leverer levningene tilbake til oss. Jeg vil begrave ham hos moren og faren hans, sier bestemor Menije til TV 2.

Samtidig takker hun norsk politi for jobben de har gjort for å identifisere barnebarnet.

– De har gjort en stor jobb, sier Menije til TV 2.