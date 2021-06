Starter etterforskning etter at Alf (79) ble meldt savnet

Politiet har startet etterforskning etter at Alf Palmer Svinnset (79) fra Molde er meldt savnet.

Politiet har startet etterforskning i forbindelse med at Alf Palmer Svinnset fra Molde er meldt savnet. Politiet går også ut med tre nye bilder av 79-åringen.

– Vi mener at det er rimelig grunn til å starte etterforskning blant annet med tanke på at det kan ha skjedd en straffbar handling. Både taktisk og teknisk etterforskning er i gang, sier seksjonssjef Janne Woie ved Molde-politiet i en pressemelding.

I pressemeldingen skriver politiet at alle muligheter holdes åpne, og at de jobber opp mot fire hypoteser:

At det har skjedd en kriminell handling, at det har skjedd en ulykke eller et uhell, selvdrap eller frivillig forsvinning, sier Woie.

Svinnset ble meldt savnet av politiet lørdag 5. juni.

SAVNET: Alf Palmer Svinnset (79) ble meldt savnet av politiet lørdag. Foto: Privat

79-åringen er rundt 180 centimeter høy og har tynt, mørkegrått hår.

Politiet har ikke indikasjoner på at den savnede befinner seg utenfor Møre og Romsdal.

Det ble ved etterlysningen lørdag meldt at Svinnset var sist sett i Molde på formiddagen tirsdag 1. juni rundt klokka 11.30, men etterforskningen er ikke låst til noe tidspunkt.

– Alle som kan ha opplysninger bes om å kontakte politiet. Folk må ikke nøle med å ta kontakt, så får det bli opp til politiet å vurdere hva som er relevant eller ikke, sier Woie.

De oppfordrer også alle om å sjekke i hager, uthus og andre steder.