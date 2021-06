Joachim (18) ble forfulgt på åpen gate i Oslo - måtte få politieskorte

Dokumentarfilmen «Hei verden» følger fire ungdommer gjennom tre år, hvor vi får se deres private historie om det å være ung og skeiv.

Joachim og Dina var 14 og 13 år da de begynte filmningen, i dag er de 18 år og innrømmer at det kostet å dele så mye av livet foran kamera.

I dokumentarfilmen «Hei verden» forteller Runa (12), Viktor (12), Dina (13) og Joachim (14) sine historier om det å være ung og skeiv. Foto: Nils Petter Lotherington

– Vi merket det begge to at det var vanskelig psykisk i perioder, for den vanskeligste rollen er å spille seg selv, da må man være så åpen og ydmyk, forteller Joachim.

– Du går gjennom en av de mest sårbare periodene i livet, ungdomstida, på kamera. Det er veldig rart å se det i dag, men det er en veldig fin film, legger Dina til.

Se intervjuet med Joachim og Dina i videovinduet øverst i saken.

Hatmeldinger og trusler

Begge ønsker at filmen skal kunne hjelpe andre unge i samme situasjon, og samtidig vise verden hvordan det er å vokse opp som skeiv.

– Vi håper den kan bidra til en mer åpen diskusjon rundt seksualitet. Foreldre bør også ta den samtalen med barna sine. Det er veldig, veldig viktig, forteller Joachim.

For kampen er langt i fra over. Joachim forteller at det har vært lite hat i hjembyen, men at han ikke alltid føler seg like trygg som ung homofil.

– Jeg har fått hatmeldinger fra kristelige grupper hvor jeg blir bedt om å vende meg til Jesus, forteller han og legger til:

– Det har vært intenst i perioder. Spesielt når man går med sminke. Jeg har vært med mamma og måtte få politieskorte ut av en gate på Grønland i Oslo.

Joachim har alltid hatt en interesse for sminke. Foto: Nils Petter Lotherington

18-åringen forteller nærmere om den ubehagelige situasjonen i 2017.

– Vi gikk gjennom noen bakgater, så fikk jeg slengt litt ekle kommentarer etter meg, til slutt så var det en som fulgte etter oss ganske lenge og sa noe som «vi skal gjøre det deilig for begge to», da gikk jeg med mamma og var 15 år.

– Viktig at vi kjemper helt til det ikke trengs lenger

Juni markerer pride-måneden mange steder i verden. Både Joachim og Dina er opptatt av å være en del av feiringen for å vise at det trengs en holdningsendring.

– Vi er nødt til å feire og kjempe for det. Folk tar livet sitt og blir banket opp på åpen gate. Det er viktig at vi kjemper helt til det ikke trengs lenger.

I helgen meldte TV 2 om at det har vært flere hendelser i Oslo hvor pride-flagg er blitt stjålet og forsøkt påtent. Flere skoler har også fått frastjålet sine flagg.

Det får ungdommene til å reagere.

– Det er helt absurd, vi lever i 2021 og det er fortsatt skummelt. Det er veldig trist, kvalmende oppførsel. Det er ikke noe jeg har valgt selv, jeg har ikke valgt å være lesbisk, det bare skjedde, forteller Dina.

Vanskelig å finne åpne skeive under 18 år

Kenneth Elvebakk er regissør for «Hei verden» og fikk ideen om å følge unge skeive på ungdomsskolealder.

– Jeg var klar på at den ikke skulle handle om å komme ut som skeiv, de skal være åpen når vi starter, forteller han.

Det skulle vise seg å bli en stor utfordring å finne noen under 18 år som kunne stille opp.

ÆRLIG: I dokumentaren får vi et ærlig og tett innblikk på livet som ung og skeiv. Foto: Nils Petter Lotherington

– De er jo ikke med i noe nettverk, men vi fikk hjelp fra skolene som hang opp plakater, og så fikk vi til slutt tak i de fire.

– Hvorfor er det viktig å vise denne filmen nå?

– Jeg trodde vi hadde kommet lenger og at det ikke var behov for denne filmen, men det er det. Det er veldig få skeive elever som tør å være åpen så tidlig, forteller han.

Elvebakk mener det er viktig at skolene involverer seg mer i temaet og lærer elevene om de riktig holdningene og verdiene knyttet opp mot legning.

– Kanskje man kan slippe det hele konseptet med å komme ut av skapet som skeiv, men at det er en del av din personlighet, forteller han.

Blir en del av den kulturelle skolesekken

Elvebakk har selv opplevd å vokse opp som homofil, men på en helt annen tid.

– Jeg gikk på ungdomsskolen på starten av 80-tallet og det var ingen skeive forbilder å se, så jeg følte meg veldig alene. For meg ble løsningen å dra til Oslo hvor jeg fant andre skeive venner og kjærester, og til slutt turte jeg å bli åpen skeiv, forteller han og legger til:

REGISSØR: Kenneth Elvebakk. Foto: God kveld Norge

– Men Joachim, Dina, Victor og Runa er mye, mye mer modig enn det jeg var. De er veldig tidlig åpen om hvem de er.

Nå skal filmen også bli en del av skolehverdagen til flere barn.

– De skal ut å vise filmen på den kulturelle skolesekken på skolen, så jeg håper filmen fortsetter å vises, kanskje i flere år. De som kommer etter har også behov for å se den, forteller Elvebakk.

Dokumentarfilmen «Hei verden» sendes i to deler på TV 2. Del en sendes på TV 2 den 9. juni kl. 21.40. Del to sendes 10. juni kl. 21.40. På TV 2 Play sendes del en og to av filmen 9 juni.