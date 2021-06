DNB øker budet på Sbanken

Det nye budet på aksjen mandag ettermiddag er fem kroner høyere enn det opprinnelige budet på 103,85 kroner som ble satt fram 23. april i år.

Like før fristen for tilbudet gikk ut mandag ettermiddag sendte DNB ut en børsmelding, der de informerte om den økte prisen og forlengelsen av budperioden.

– Dette er tilbyders beste og siste tilbudspris, står det i børsmeldingen.

Etter at DNB gikk ut i april og varslet oppkjøp av Sbanken har den slitt med å få med seg alle aksjeeierne, skriver Dagens Næringsliv. Banken eier 9,9 prosent av aksjene i Sbanken.

I tillegg har DNB mottatt aksept for sitt tilbud fra eierne av 65 prosent av de øvrige aksjene.

– Tilbudet har dermed blitt akseptert av aksjeeiere som representerer mer enn to tredeler av aksjekapitalen og stemmerettighetene i selskapet, skriver DNB i børsmeldingen.

DNB opplyser at de senker akseptgraden for tilbudet fra 90 prosent til to tredeler av aksjene, og at dette nå er oppfylt.

I henhold til norske regler må DNB imidlertid besitte minst 90 prosent av Sbanken-aksjene dersom de skal tvangsinnløse de resterende aksjene og innlemme den i sin egen bankvirksomhet.