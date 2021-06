Guttedrømmen kan gå i oppfyllelse i egen bakgård for Raheem Sterling

Som liten gutt syklet Raheem Sterling rundt Wembley. Det var da drømmen om å kunne løfte pokaler med landslaget ble til.

Nå har 26-åringen tidenes mulighet til å bli europamester på hjemmebane.

– Hvis det skjer, blir det nok den første gangen noen får se meg gråte på en fotballbane. Så mye vil det faktisk bety for meg, sier Sterling.

PÅ WEMBLEY: Sterling har scoret mange mål på arenaen han vokste opp med å drømme om å spille på. Her fra møtet med Tsjekkia i EM-kvaliken. Foto: Carl Recine

Manchester City-spilleren har vunnet mye med klubblaget. Tre Premier League-titler, FA-cupen én gang og Ligacupen fire ganger. Men den offensive driblefanten er troféløs på sine 61 landskamper for England.

– Jeg pleier ikke å vise følelser, men jeg er ganske sikker på at jeg vil være sjanseløs da, sier 26-åringen om en eventuell EM-tittel på hjemmebane.

Tragedie førte til flytting

Sterlings far, Philip Slayter, ble skutt og drept på åpen gate i den jamaikanske hovedstaden da Raheem var to år gammel.

Siden har 26-åringen tatovert en rifle på leggen.

MERKET FOR LIVET: Sterling har tatovert en rifle på leggen til minne om farens tragiske bortgang. Foto: OLI SCARFF

Ifølge Daily Mail er det for å minne seg selv på at han aldri skal holde i et våpen.

Da Raheem Sterling var fem år gammel, tok moren med seg den lille gutten fra Kingston, Jamaica, til London.

De bosatte seg i Nordvest-London, like ved nasjonalarenaen Wembley.

– Jeg har minner av at jeg syklet rundt i området, sier Sterling.

– Når man som liten ser en så stor arena bli bygget rett i nærheten, så begynner man å drømme om en dag å kunne spille der.

NY ARENA: Da Wembley ble stengt i 2000 startet arbeide med å bygge en helt ny nasjonalarena på samme tomt. Foto: STRINGER/UK

Gamle Wembley ble stengt da Sterling var seks år gammel, i år 2000. Senere ble den jevnet med jorden og en ny nasjonalarena reist på samme sted. I 2007 ble nye Wembley åpnet.

– Da den stod ferdig, ruvet den over husene i nabolaget. Det var spektakulært.

Drømmen lever

Når man som seks år gammel og fotballinteressert gutt sykler rundt et massivt bygg som senere innbyr til fotballspill, begynner tankene å fly.

– Det har vært en drøm for meg helt siden de begynte å bygge den nye stadion. Altså en uttalt drøm. Det å få spille der med landslaget i en stor turnering var en drøm som liten gutt.

FINALEARENA: Nye Wembley stod ferdig i 2007 og har en kapasitet på 90.000. EM-finalen blir spilt her 11. juli. Foto: Kirsty Wigglesworth

13. juni EM-åpner England mot Kroatia på nettopp Wembley. Det er også i Sterlings gamle nabolag finalen skal spilles 11. juli. Drømmen om å kunne vinne noe i "hagen" har aldri vært mer realistisk enn akkurat nå.

– Vi har en enorm mulighet her nå. Samtidig vet vi hvor vanskelig det vil bli. Men å kunne løfte EM-trofeet iført landslagsdrakten…

– Det er noe jeg ville elsket å gjøre.

Måtte ropes inn til kvelds

26-åringen har spilt fotball så lenge han kan huske. I årene før han ble Liverpool-spiller og fotball ble en jobb, handlet livet om skolegang og fotball.

– Jeg var som besatt. Hver dag handlet det om å få unna leksene fortest mulig slik at jeg kunne gå ut å spille med kameratene mine, sier Sterling.

– Jeg spilte helt til jeg fikk beskjed om at jeg måtte komme inn igjen.