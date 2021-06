Det nærmer seg slutten av årets andre kvartal. For Tesla betyr det, i kjent stil, utlevering av mange nye biler. De har nemlig for vane å levere ut de aller fleste bilene sine siste måned i hvert kvartal.

Akkurat hvor mange det blir i juni, kommuniserer imidlertid ikke Tesla.

– Ja, det er riktig. Disse tallene holder vi for oss selv, sier Even Sandvold Roland, som er PR- og kommunikasjonssjef hos den norske importøren.

Men han legger til:

– Tidligere i år reduserte Tesla prisen på innstegsvarianten av Model 3, Standard Range Plus, betraktelig. Den koster nå under 350.000 kroner. I kjølvannet at dette opplever vi så høy etterspørsel etter Model 3 at det ga oss en utfordring. Vi vil gjerne gi kundene bil raskest mulig, og samtidig ivareta alle smittevernregler og anbefalinger.

Kommer hjem til deg med bilen

Denne rimeligste varianten har virkelig gjort folke-Teslaen nettopp folkelig. Rekkevidden er på nær 450 kilometer (WLTP) og tilgangen til Teslas egne og godt ubygde ladenettverk har nok også bidratt til salget.

Even Sandvold Roland, PR- og kommunikasjonssjef hos den norske importøren, gleder seg over at de kan tilby hjemlevering av biler.

– Vi har nettopp kommet i gang med hjemleveringene av biler. Tilbakemeldingene fra kundene så langt er veldig hyggelige. Dette opplever de som en praktisk og god løsning.

– Det som rent fysisk skjer er at det kommer en biltransport hjem til kunden til avtalt tid, med den nye bilen forteller Roland.

Denne sommeren er det utvalgte kunder i Oslo-området som får tilbud om hjemlevering som en prøveordning. Senere vil hjemlevering kunne bli tilgjengelig som en betalt tilleggstjeneste for de kundene som måtte ønske det.

Han forsikrer samtidig at de som henter bilen sin selv også vil bli godt ivaretatt i forhold til dette med smittevern.

Cybertruck kommer ikke til Norge – dette svarer Tesla

Mange nye Tesla Model 3 leveres i disse dager ut til kunder, som får bilen rett hjem. Foto: Tesla.

Berøringsfri utlevering

– Smittevern tar vi naturligvis på alvor. Vi har over lengre tid praktisert berøringsfri utlevering av våre biler. Det har fungert på den måten at kunden scanner en QR-kode når vedkommende kommer til oss, så gjøres resten digitalt via mobiltelefon.

– Dette har vi prøvd ut en stund nå, lyttet til tilbakemeldingene vi har fått og jobbet med å forbedre denne tjenesten i tråd med kundens ønsker. Tilbakemeldingene vi har fått rundt dette tyder på at vi har klart å bygge en enkel og praktisk løsning. De kundene som trenger hjelp og personlig oppfølgning ved levering, får så klart anledning til det, også, forklarer Roland.

Les også: Tesla snur – avlyser ny toppmodell

Forbereder seg på Model Y

Det er Model 3 som er bestselgeren på nybil. Nye Model S og X som bestilles nå, leveres tidlig neste år. Mens nye Model Y ikke er så langt unna. Model Y blir en litt større variant av Model 3. På samme måte som X er en større variant av S.

– Den nye fabrikken i Berlin, Tyskland, nærmer seg nå ferdigstillelse. Det er der Model Y vil produseres og de estimert levering er til høsten, slik som vi tidligere har kommunisert, sier Roland til slutt.

Om det går som Tesla håper på skal også Model Y bli en skikkelig utfordrer i det norske elbilmarkedet. Det er nok også én av flere grunner til at de nå fintuner- og ser på andre og alternative måter å overlevere biler på.

Les også: Les mer om Teslas nye modeller her

Video: Så mange tusenlapper kan du spare i året med elbil