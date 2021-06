Første statsminister-måling etter Vedum-sjokket: Nå fosser Trygve frem - og Jonas faller

På målingen svarer fortsatt klart flest at de tror Støre blir statsminister etter valget, men sammenlignet med TV 2s statsministermåling for én uke siden har troen på at Støre blir statsminister rast ned 11 prosentpoeng.

Når folk blir bedt om å svare hvem de ønsker som statsminister er endringene ikke like store, men også her går Vedum frem, mens oppslutningen om Støre faller.

Det viser den første statsministermålingen etter at Senterpartiets landsmøte utpekte Vedum til sin statsministerkandidat foran høstens stortingsvalg.

– Selvfølgelig er det mye hyggeligere med plusstall enn minustall. Men det handler til syvende og sist om hva vi vil med Norge, sier Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

«Det er ikke så rart at en som nylig lanserte seg som kandidat får et oppsving. Men for å bruke Trygves ord: Jeg er mer opptatt av å snakke om politikk enn om posisjoner, og meningsmålingene viser et stort flertall for skifte og en mer rettferdig politikk. Det gir motivasjon», skriver Jonas Gahr Støre i en tekstmelding til TV 2.

«Partileder Trygve Slagsvold Vedum er Senterpartiets kandidat som statsminister i en regjering der Senterpartiet deltar», heter det i resolusjonen som ble vedtatt med trampeklapp på Sps landsmøte lørdag.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum holdt landsmøtetalen hjemme på gården i Stange. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Vedum har nektet å svare på spørsmål om egne statsministerambisjoner, men han har heller ikke slått fast at Sp stiller seg bak Støre som statsministerkandidat.

Leder i Rogaland Sp, Vidar Nedrebø er blant de som har presset mest på for å lansere Vedum som statsministerkandidat.

– Jeg tror det er mange som sitter på gjerdet og er usikre på Senterpartiet akkurat nå. De vil ha Sp til makten, men de er ikke så trygge på Jonas Gahr Støre, så derfor tror jeg det vil være positivt for oppslutningen til Senterpartiet at vi flagger vår egen statsministerkandidat, sa Nedrebø til TV 2 før landsmøtet.

Blant folk TV 2 treffer på gata i Oslo mandag er Halmat Tawfik, og han er på glid over mot Senterpartiet.

– Kommer du til å stemme Sp nå når Vedum er statsministerkandidat?

– Jeg har tenkt på ham i det siste, det er godt mulig

– Hvorfor det?

– Han virker så ekte og jordnær og direkte.

– Er han en like god kandidat som Støre og Solberg?

– Jeg er litt usikker. Jeg har hele tiden hatt Jonas som favoritt, men nå får han en konkurrent. Jeg tror det blir mer spennende enn noen gang.

Natasha Finseth vil ikke stemme på Senterpartiet, men er positiv til Vedum.

– Jeg tror nok Slagsvold Vedum er en likandes fyr, og vil slå an hos mange, det tror jeg.

Karina Næss mener Vedum er «vimsete» og mangler den autoriteten en statsminister bør ha.

Han når ikke opp mot de andre, mener hun.

– Nei, han er nok flink, han er kommet dit han er nå, og har mange med seg, men kanskje ikke statsministerkandidat, nei.

– Jeg sier nei, men det har ikke noe med han å gjøre. Han virker snill og artig, men kanskje ikke mitt parti.

– Men tror du han er en like god kandidat som for eksempel Jonas Gahr Støre?

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg tipper han har kontroll, men har virker litt vimsete, og kanskje ikke har så stor autoritet, og det synes jeg en statsminister bør være.

Mikalen Eriksen mener Vedum er splittende.

– Han er for populistisk. Han snur dit vinden går, og så er han veldig splittene. Det er bygdefolk mot byfolk og det er fint å ha en som er litt mer samlende når du skal representere hele landet.