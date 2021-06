Norske nybilkjøpere har fått flere nye merker å velge mellom de siste årene. De har som regel to ting til felles: De kommer fra Kina - og de satser på elbiler.

Ett merke du snart skal få se ganske mye til på veiene våre er BYD. De starter med å selge SUVen Tang EV her til lands.

Nå har de 100 første eksemplarene forlatt kaien i Shanghai, og er i gang med den lange reisen sjøveien til Norge.

BYDs første forsendelse av personbiler til Norge markerer starten på deres personbil-satsning i Europa. BYD er allerede godt etablert som en markedsledende produsent av elektriske busser for offentlig transportsektor i Europa, med el-busser blant annet i Oslo.

BYD Tang er en SUV i familieklassen. Med startpris på 599.000 kan den bli brysom for flere av konkurrentene.

45 norske forhandlere

Elektrifiseringen av det europeiske personbilmarkedet er i stor vekst, og som en del av det grønne skiftet, blir det stadig strengere krav til å produsere null-utslippsbiler.

Forsendelsen med de første 100 BYD Tang er planlagt å ankomme Norge i slutten av juli. Bilene skal så ut til forhandlerne. BYD og importøren RSA har utviklet en komplett strategi for bilsalg, ettermarked og delesalg for det norske markedet, og har allerede opparbeidet et bredt nettverk med 45 forhandlere.

Bilene kjører ombord i bilskipet, så er det klart for reisen til Norge.

Starter på 599.000 kroner

Tidligere har BYD bekreftet at hele 1.500 eksemplarer av Tang vil komme til Norge før året er omme, 500 biler er allerede forhåndsolgt. Tang har startpris på 599.000 kroner. Inkludert i den prisen er en omfattende utstyrspakke.

Bilen er 4,87 meter lang, dermed kvalifiserer den til betegnelsen «stor SUV». Tang leveres med firehjulstrekk og sju seter. I tillegg kan den skilte med 0-100 km/t på 4,6 sekunder. Batteripakken kalt Blade har 86,4 kWt kapasitet og rekkevidde fra 400-528 km (WLTP kombinert/urban).

Bilen kan trekke 1,4 tonn hengervekt og er godkjent for taklast, noe vi vet mange nordmenn er opptatt av.

Klare til avreise: Her er bilene stramt linet opp i Shanghai.

DETTE ER BYD BYD Company Ltd. er et av Kinas største privateide foretak. Siden oppstart i 1995 har selskapet utviklet seg raskt med solid ekspertise innen oppladbare batterier og bærekraftig utvikling.

Siden har BYD utvidet sine fornybare energiløsninger globalt, og har nå virksomhet i over 50 land og regioner.

Opprettelsen av et Zero Emissions Energy Ecosystem – som består av rimelig solenergiproduksjon, pålitelig energilagring og banebrytende elektrifisert transport, har gjort BYD til en ledende aktør i energi- og transportbransjen. BYD er notert på børsene i Hong Kong og Shenzen.

Noen eksemplarer er allerede i Norge

