Mann siktet for menneskehandel: Skal ha gitt ordre og sendt trusler på SMS

ÅLESUND (TV 2) En mann er pågrepet og varetektsfengslet, siktet for menneskehandel.

Mannen ble fremstilt for varetektsfengsling i Møre og Romsdal tingrett i Ålesund fredag, siktet for brudd på straffelovens § 257 først ledd, som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd tvinger, utnytter eller forleder en person til prostitusjon eller andre seksuelle ytelser.

Ifølge kjennelsen skal gjennomgang av fornærmedes telefon vise at vedkommende levde under et regime kontrollert av siktede ved bruk av vold og trusler. Vedkommende skal også ha bedt om tillatelse fra siktede til å bruke penger, helt ned i så små beløp som 30 kroner.



Rettsboka beskriver at siktedes eneste inntektskilde skal ha vært pengeoverføringer fra fornærmede.

– SMS-korrespondansen mellom de to blant annet innebærer at siktede gir fornærmede ordrer om hvordan han skal opptre, ofte innen nærmere fastsatte frister, og blant annet truer fornærmede med «balltre» dersom dette ikke overholdes. Siktede skriver også at han er fornøyd med «13-15k» i inntekt fra fornærmedes deltidsstilling hver måned, heter det i kjennelsen.

Fornærmede har overfor politiet ikke oppfattet seg selv som et offer i saken.

– Det må antas at dette ofte vil være tilfellet i saker av denne art. Det vises også til at fornærmede tilsynelatende forsøkte å slette alle meldinger fra siktede da vedkommende ble kontaktet av politiet, og således til en viss grad synes å ha innsikt i situasjonen, heter det i kjennelsen.

Retten har lagt ned forbud mot å referere nærmere opplysninger om de involverte i saken og hvor de er hjemmehørende.

– Jeg har ingen kommentarer til denne saken, sier politiinspektør Unni Moen Vikebakk i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.