Marte (37) fant kjærligheten på utradisjonelt vis – kommer med klar oppfordring til andre på leting

Marte Graasvold (37) tok til sosiale medier for å be venner og kjente om hjelp til å finne det siste puslebiten.

I juni i fjor la Marte Graasvold fra Bamle ut en melding litt utenom det vanlige på sosiale medier.

– Hei folkens, jeg trenger litt hjelp! 22.02.2022 er datoen jeg skal gifte meg. Problemet er bare at jeg mangler en litt vesentlig del av puslespillet, nemlig mannen, skrev hun.

Selv om forespørselen var preget av en hel del humor, var Graasvold seriøs. Hun ønsket noen å dele livet med, som hun kunne gifte seg med på den spesielle datoen.

Graasvold stilte opp i sak hos TV 2 hvor hun fortalte om seg selv og hva hun så etter i en mann. Hun fikk ros av en datingekspert for å være frempå.

Kort tid etter saken ble publisert, begynte hun å angre seg.

– Det ble veldig mye mer respons enn det jeg hadde forventet. Det tok faktisk litt av, sier Graasvold nå.

Klarte ikke svare alle

– Jeg prøvde å svare de fleste som tok kontakt, men responsen var så stor at det til slutt ikke gikk, sier Graasvold.

Selv om majoriteten av henvendelsene hun fikk var positive, var også noen av en mindre sjarmerende art.

– På nett er det alltid noen som kommer med oppgulp, så jeg slutta etter hvert å lese kommentarene. Men alt i alt var det en positiv opplevelse, sier hun.

På grunn av korona, skrev hun stort sett med beilerne på melding i stedet for å møte dem fysisk.

– Noen var mer kreative enn andre og sendte video. Det var helt klart mer sjarmerende. Når man snakker på videochat, så får man et bedre bilde av personen enn om man man bare skriver med hverandre, sier Graasvold.

HUND: Marte hadde fem hunder av rasene Malamute, Akita og Eurasier. Da hun skulle finne seg en mann, var det derfor avgjørende at han delte interessen for firbeinte. Foto: Privat

– Bare gå for det

Graasvold forstår at det kan sitte langt inne hos mange å være så åpen og ærlig om at man ønsker seg en partner.

– Jeg skjønner at det kan være vanskelig og at man kan være redd for responsen. Jeg synes likevel at folk bør bli flinkere. Si høyt at du ønsker deg en partner, og så må du også gå for det. Om du bare sitter og dingler med beina og venter, skjer det jo ingenting, sier hun.

I tillegg oppfordrer 37-åringen folk til å ta seg selv litt mindre selvhøytidelig i slike settinger.

– Drit litt i hva andre tenker. Det som betyr noe er at man får det bra selv, slår hun fast.

Og for Graasvold ble kontaktannonsen en fulltreffer.

Å finne den rette

Den vanligste arenaen for å treffe en kjæreste nå er gjennom sosiale medier, og ikke på de mer tradisjonelle plattformene, som for eksempel datingapper og sider.

– Sosiale medier er blitt det de var ment å være, et sted hvor man diskuterer, deler erfaringer, gir hverandre ros og ris og blir kjent med hverandre. Man får et bedre innblikk i hvem en person er ved å følge med på det de deler av seg selv og hverdagen sin, sier datingekspert og matchmaker Ane Hagen.

FREMPÅ: Datingekspert Ane Hagen råder single som vil skaff seg kjæreste til å være mer frempå. Foto: Privat

Hun roser Graasvold for at hun var ærlig og frempå om at hun ønsket å finne en å dele livet sitt med.

– Jeg syntes jo det var utrolig kult når Marte la ut meldingen, og responsen tilsier jo at dette var lurt for henne. Jeg er imidlertid ikke sikker på at alle vil kunne finne den rette ved å gjøre det samme, sier hun.

Hagen forklarer at dating alltid handler om hvem man er og hvilken partner man er ute etter.

– Det som er så fint i dag er at man kan tilpasse seg de sosiale mediene man bruker og hvordan man bruker de for å komme i kontakt med de man kanskje ikke kunne komme i kontakt med tidligere, sier hun.

Mens mange møtes gjennom Instagram og Facebook, trekker hun også frem Clubhouse det siste tilskuddet av sosiale medier hvor man blir kjent på en annen måte.

– Appen har raskt vist seg å være en fantastisk plattform for å treffe nye mennesker og finne kjærligheten, sier hun.

Dette er datingekspertens «do's and dont's»: Det beste er å ta kontakt med en potensiell kjæreste uten at det har noe med dating å gjøre. At man ser at man har en felles interesse eller man kan sende et kompliment til personen ut i fra noe personen har gjort.

er å ta kontakt med en potensiell kjæreste uten at det har noe med dating å gjøre. At man ser at man har en felles interesse eller man kan sende et kompliment til personen ut i fra noe personen har gjort. Eller vær direkte og ærlig å si at «Hei, jeg kom over profilen din, og det var noe ved deg som gjorde at jeg måtte ta kontakt. Nå vet jeg ikke om du er singel eller på leting etter en kjæreste, men jeg tar sjansen så får det bare gå som det går. Hadde vært veldig hyggelig å blitt kjent med deg og sett om det førsteinntrykket jeg fikk ved å se på profilen din stemmer. Uansett, ha en fantastisk dag så håper jeg at du tar denne henvendelsen som et kompliment».

og ærlig å si at «Hei, jeg kom over profilen din, og det var noe ved deg som gjorde at jeg måtte ta kontakt. Nå vet jeg ikke om du er singel eller på leting etter en kjæreste, men jeg tar sjansen så får det bare gå som det går. Hadde vært veldig hyggelig å blitt kjent med deg og sett om det førsteinntrykket jeg fikk ved å se på profilen din stemmer. Uansett, ha en fantastisk dag så håper jeg at du tar denne henvendelsen som et kompliment». Vær modig nok til å stå i det. Det verste man kan gjøre er å ta kontakt med bare et hei, eller være vag i hvorfor man tar kontakt. Har du ingen grunn, dropp det.

nok til å stå i det. Det verste man kan gjøre er å ta kontakt med bare et hei, eller være vag i hvorfor man tar kontakt. Har du ingen grunn, dropp det. Vær også beviss t på hvem du er og hva du kan få ved å være deg, når du tar kontakt. Kvinner i 40 årene er møkk lei av meldinger fra menn på 60 pluss som tror kvinnene vil være interessert. Mange sier at man ikke skal bruke energi på alle meldinger man får som man ikke har interesse av, men energi bruker man selv om man overser. Fordi det er irriterende når mennesker man ikke ønsker kontakt fra tar kontakt.

t på hvem du er og hva du kan få ved å være deg, når du tar kontakt. Kvinner i 40 årene er møkk lei av meldinger fra menn på 60 pluss som tror kvinnene vil være interessert. Mange sier at man ikke skal bruke energi på alle meldinger man får som man ikke har interesse av, men energi bruker man selv om man overser. Fordi det er irriterende når mennesker man ikke ønsker kontakt fra tar kontakt. Bruk speil. Ha respekt for andre menneskers tid. Vær ærlig. Følger du disse tre reglene vil det mest sannsynlig gå veldig fint.

Nå eller aldri

Marte Gaasvold og Kevin Haugen (41) hadde hatt litt sporadisk kontakt i et halv år før hun la ut annonsen.

– Vi kjente hverandre litt fra før, men han hadde akkurat kommet ut av et lengre forhold. Derfor begynte det vennskapelig, men jeg må innrømme at jeg ikke klarte å få han helt ut av tankene, forteller hun.

Kort tid etter annonsen ble lagt ut, tok kontakten seg opp.

– Han så nok meldingen på Facebook og skjønte at det var nå eller aldri. Det gikk nok opp for han at jeg var mer på jakt enn det jeg hadde gitt uttrykk for tidligere, sier hun.

Nå har paret mer eller mindre bodd under samme tak siden oktober. Sammen deler de hundeinteressen, og da spesielt forkjærligheten for rasen malamute. I tillegg ventes det nok et tilskudd til familien.

– Vi blir samboere på ordentlig i juli, og vi har termin for en liten prins i august. Jeg kan bare snakke for meg selv, men jeg er veldig forelska, sier hun.

Familie: To skal snart bli tre. Foto: Privat

Den spesielle bryllupsdatoen 22. februar 2022 står også støtt.

– Den har han vært klar over fra dag én. Ettersom datoen er på en tirsdag blir det nok en ganske kjedelig bryllupsdag, men så planlegger vi å ta en skikkelig fest senere, sier hun.

Selv om Graasvold synes det var morsomt å date som singel, følte hun også at prosessen var litt overfladisk.

– Jo eldre jeg ble, jo mer begynte jeg å kjenne på at det var noe som manglet i livet. Derfor er jeg så utrolig glad for det jeg har fått nå. Jeg har prøvd å lete etter feil og mangler i forholdet, men har ikke funnet noen, sier Grasvold.

– Menn må bli mer modige

Datingeksperten tror at veldig mange trenger å bli mer modige når de er på leting etter en partner.

– Spesielt menn. Kvinner i dag har fått god opplæring på å være sterke og selvstendige, mens menn har dettet litt av lasset, er min erfaring. Det er derfor mange bare skriver et hei eller kommer med vage meldinger, for å ikke tape ansikt. Men ansiktet taper de fordi slike feige meldinger bare kaster bort tiden til kvinnene og ikke er sjarmerende i det hele tatt, sier Hagen.

Hun mener at menn som er modige og som tør si hva de føler og ønsker har en mye større sjanse for å faktisk få et ja, enn de som ikke tar kontakt eller tar kontakt med et hei.

– Om man prøver å bli kjent med noen via datingsider, sosiale medier, jobb, eller andre steder i virkeligheten, så er det ærlighet for kjærlighet som gjelder.