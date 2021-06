Person siktet etter hundeangrep

Lørdag døde et halvannet år gammelt barn etter å ha blitt angrepet av to hunder i Brumunddal. Barnet var på besøk hos nær familie da hendelsen skjedde.

Nå er hundeeieren siktet for brudd på hundeholdslovens § 28 annet ledd bokstav a.

Det opplyser politiet i en pressemelding.

AVHØRT: Politiadvokat, Marit Kjelsberg, sier at den siktede er avhørt en gang. Foto: Lars Nyland / TV 2

– Begrunnelsen er at politiet er kjent med at det har vært et angrep på et barn, og hundeloven omfatter nettopp dette. Det er en streng plikt til at hundeeier har kontroll på hunden for å unngå angrep på personer. Derfor mener politiet at det er grunn til å ta ut siktelse, sier politiadvokat Marit Kjelsberg i Innlandet politidistrikt til TV 2.

Nær familie

Kjelsberg vil ikke gå nærmere inn på relasjonen mellom barnet og den siktede.

– Det er snakk om nær familie, men jeg vil ikke gå nærmere inn på dette nå.

Politiet ønsker heller ikke å si noe om alder eller kjønn på siktede.

Politiadvokaten forteller at det er gjort flere avhør i saken, og at siktede er avhørt én gang.

– Vi går ikke inn i detaljer rundt hva som har kommet frem i etterforskningen. Vi er fortsatt på et tidlig stadium.

– I sjokk

Siktedes forsvarer forteller at vedkommende er sterkt preget.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at personen er veldig preget av hendelsen, og vil samarbeide med politiet etter beste evne, sier siktedes advokat Jens Henrik Lien til TV 2.

De to hundene var av rasene Rottweiler og Golden retriever. De ble begge avlivet lørdag ettermiddag.

Tore Müller Famestad er oppnevnt som bistandsadvokat for de pårørende i saken.

– De er i sjokk og har blitt ivaretatt av kommunens kriseteam gjennom dagen og det interkommunale kriseteamet gjennom helgen, forteller han.