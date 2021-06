Mann siktet for tre forsøk på overfallsvoldtekt i helgen

En mann i begynnelsen av 20-årene ble mandag varetektsfengslet i Oslo tingrett, anklaget for tre forsøk på overfallsvoldtekt i oppganger i helgen.

Det bekrefter politiadvokat Hilde Strand overfor TV 2.

Fengslingen gikk som en såkalt kontorforretning. Mannen er nå fengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll.

– Vårt budskap er at vi har pågrepet det vi mener er riktig gjerningsperson, sier politiadvokat Strand.

Politiet mener at mannen, som er i begynnelsen av 20-årene, forsøkte å voldta tre kvinner i Oslo natt til lørdag. Ifølge politiadvokaten har alle sakene «element av overfall».

Ifølge fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett skjedde alle hendelsene i de fornærmede kvinnenes oppganger og de «fremstår som voldsomme og med slik kraft at forsettet synes å være mer enn bare beføling».

Strand bekrefter at det ikke er noen relasjon mellom de fornærmede og gjerningsmannen, at de tre kvinnene er unge og at alle forholdene skjedde på offentlig sted.

Mannen ble pågrepet natt til lørdag etter at et vitne ringte politiet som rykket ut og pågrep mannen.

Han er siktet etter straffeloven 291 som har en strafferamme på inntil 10 års fengsel.

Mannens forsvarer, advokat Frode Sulland, ønsker ikke å kommentere saken og at hans klient ennå ikke er avhørt av politiet.