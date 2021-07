Planlegger du norgesferie? Her er reiseentusiastens beste tips

Pandemien er ikke helt over i sommer heller. Selv om flere nå får vaksinepass som vil tillate utenlandsreiser, planlegger så mange som syv av ti nordmenn norgesferie også i år, ifølge en fersk undersøkelse utført av Ipsos på vegne av NHO Reiseliv.

– At halvparten planlegger å støtte serveringsnæringen er ekstra gledelig for en bransje som har vært hardt rammet av nedstenginger og begrenset skjenketid i lang tid, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold til TV 2 i forbindelse med undersøkelsen.

Gir reisetips

ERFAREN NORGESTURIST: Helene Myhre Østervold (24) har feriert mye i Norge de siste årene og deler gladelig sine tips. Foto: Privat

Dersom du allerede har besøkt alle de mest populære turmålene og er usikker på hvor du skal reise i år, er det derimot ingen grunn til bekymring.

Fotograf og reiseentusiast, Helene Myhre Østervold (24), har gode tips til både kjente og mer ukjente reisemål for nybegynnere og erfarne norgesturister.

Se over 30 gode turtips lenger ned i saken.

Til tross for sin unge alder har 24-åringen nemlig rukket å besøke store deler av landet, etter at hun ble hektet på norgesferie i 2016.

I tillegg til å dele bilder fra sine turer på sin Instagramkonto, har hun blitt nybakt forfatter med reiseguiden «Tur - Retur Norge», der hun deler alt fra reisemålstips til idéer til turmat og hvordan man kan ta de beste turbildene.

Reiser som passer alle

Østervold synes ikke det er vanskelig å finne grunner til hvorfor hun har blitt så hekta på å dra på tur i vårt vidstrakte land.

– Den største grunnen er det fine og varierte landskapet vi har her i landet. At man midt på sommeren kan gjøre alt fra å stå på ski til å bade i midnattssolen i nord. Jeg tror alle kan finne noe de liker å gjøre her av aktiviteter og valg av landskap. Om det er kyst, vidde eller fjord, sier Østervold til TV 2.

VARIERT: Østervold mener det finnes feriemål for enhver smak i Norge. Foto: Helene Myhre Østervold.

Hun legger samtidig til at det ikke trenger å medføre store kostnader, enormt mye planlegging eller nytt utstyr for å komme seg på tur.

– Det er veldig lavterskel å feriere i Norge, og det føles veldig komfortabelt å vite hvordan alt fungerer. Så kommer selvfølgelig allemannsretten veldig godt med, som gir en stor frihet til ferdes rundt og campe der man ønsker.

Vær obs på bot for telting

Allemannsretten gir alle nordmenn rett til å ferdes eller slå opp telt nesten hvor som helst i utmark, så lenge du er 150 meter fra nærmeste bebodde hus eller hytte og ikke blir værende lenger enn to sammenhengende døgn.

Det er likevel noen unntak som kan være verdt å vite om. Det kan du lese mer om på Norsk Friluftsliv.

I forrige uke skrev TV 2 også at noen kommuner i år har blitt nødt til å gjøre spesielle tiltak gjeldende fra 22. juni, ettersom enkelte populære overnattingssteder og turistmål i naturen står i fare for å bli overbelastet. Det har ført til at du nå kan få bot for å slå opp teltet noen steder, som blant annet enkelte områder i Lofoten.

Du bør derfor gjøre undersøkelser på forhånd om hvor det er lovlig å telte, dersom du planlegger dette.

Kan du fjellvettreglene? Disse ni reglene burde du ha kjennskap til: Planlegg turen og meld fra hvor du går. Tilpass turen etter evne og forhold. Ta hensyn til vær- og skredvarsel. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er. Vend i tide, det er ingen skam å snu. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig Kilde: Ut.no

Ut på tur – aldri sur?

Østervold tror at de fleste som har hatt dårlige erfaringer med feriering i landet kan ha gått i flere vanlige feller før turen. Hun mener derfor man kan komme langt med litt forberedelser.

TURMAT: Litt planlegging på forhånd kan spare deg for kroner du heller kan bruke på andre ting. Foto: Helene Myhre Østervold.

– Kanskje man planlegger for lite slik at ting blir litt dyrere enn antatt? Om man planlegger hvor og hvordan man skal overnatte og handler inn til mat man kan lage selv på stormkjøkken, synker kostnadene betraktelig, forteller hun.

Om man ser for seg perfekte Instagram-bilder og strålende vær, kan man også raskt gå på en smell, mener 24-åringen.

– Det er nok mange som ser for seg varme og vindstille sommerdager i ferien sin, men når man ferierer i Norge må man være forberedt på både 10 grader i vest og nysnø på 2000-meter toppene i juli. Men solskinnsdagene kommer de også, og de blir ekstra gode når man ikke forventer det.

UFLAKS: En god norgesturist bør være forberedt på at både vær og forhold kan by på overraskelser underveis, mener reiseentusiasten. Foto: Helene Myhre Østervold.

Dette bør planlegges før avreise

Dersom du skal på norgesferie, anbefaler 24-åringen å planlegge noen ting på forhånd.

BURGER I DET FRI: Med litt planlegging kan man få rene festmåltidet. Foto: Helene Myhre Østervold.

– Jeg ville satt opp en reiseplan med steder man vil innom og ha dette som en mal. Men så må man ikke låse seg helt til denne i tilfelle været skifter eller man kommer over et sted man vil være lenger. Å ha en liste på 5-10 punkter med steder man vil besøke eller topper man vil bestige, kan være fint, så har man i hvert fall et utgangspunkt, anbefaler hun.

Også på matfronten kan det være lurt å være litt forberedt, dersom du ønsker å holde kostnadene til et minimum.

– Jeg ville planlagt måltidene man skal lage og handle inn til det meste før man drar, så slipper man å stresse med det underveis. Personlig handler jeg inn til x antall frokost, lunsj og middag, så velger jeg underveis hvilket måltid jeg spiser til hvilken dag. Alt ettersom hvor mye tid jeg har den dagen og hva som frister.

Oppfordrer til å støtte den lokale turistnæringen

På grunn av fraværet av utenlandsturister har den lokale turistnæringen mange steder i landet lidd særlig under koronapandemien.

Krohn Devold benytter derfor muligheten til å oppfordre de reisende til å unne seg noe ekstra etter et år med sterke begrensninger på reising og opplevelser, samtidig som man overholder gode smittevernrutiner i sommer.

– Å støtte lokale opplevelsesbedrifter, hoteller, campingplasser, serveringssteder og uteliv er ensbetydende med å sikre at vi har gode møteplasser å samles på. Det tror jeg folk har lært seg å sette ekstra pris på nå, sier Krohn Devold.

Denne oppfordringen støtter også Østervold.

– Den norske turistnæringen trenger oss veldig denne sommeren, så her må vi være flinke til å bidra der vi kan. Jeg tror de fleste kan ta seg råd til en eplejuice i Hardanger eller en kanelbolle på et bakeri langs veien. På denne måten hjelper vi lokalsamfunnet til å bli et bedre sted å bo og besøke. Det finnes mange fine campingplasser rundt i landet på de nydeligste plassene, som jeg vil anbefale folk å ta i bruk, mener 24-åringen.

LOKALE SKATTER: Dersom du har rom i budsjettet – støtt den lokale turistnæringen. Foto: Helene Myhre Østervold.

24-åringen har samtidig et godt råd for hvordan man kan bidra til dette.

– Mitt generelle tips er å tenke litt ekstra igjennom hvor man legger igjen pengene sine på tur. Kanskje du kan ta handleturen på en lokalbutikk langs veien, eller til og med stoppe innom gårder eller landhandleri for å kjøpe ferske grønnsaker rett fra jorda? Har du rom i budsjettet til så spise ute er det utrolig mange gode restauranter og kaféer her og der, forteller hun.

– Ikke bestill aktiviteter på forhånd

Østervold har samtidig et godt råd til reiselystne som ønsker å oppleve spesielle aktiviteter underveis. Det er nemlig ikke sikkert at det alltid er lurt å booke på forhånd.

AKTIV?: Ønsker du aktiviteter underveis kan det være lurt å ikke booke alt på forhånd, mener Østervold. Foto: Helene Myhre Østervold.

– Aktiviteter som må bookes kan være lurt å ta på sparket, slik at man er helt sikker på hvordan været er den dagen man for eksempel skal på en padletur eller gå Via Ferrata.

– Plutselig ender du også opp med en annen reiserute enn planlagt som gjør at du ikke kommer frem til riktig dag. Man må dog være obs på at ting kan bli fullbooket.

Alternativer til kjente attraksjoner

Ifølge SSB gjennomførte nordmenn over fire millioner fjellturer i 2020, noe som betydde at flere enn én av fem reiser foregikk i den norske fjellheimen.

Dersom du er en av dem som besøkte mange av de mest berømte turistmålene i fjor, er det fremdeles håp for sommerferien 2021. Østervold foreslår følgende gode alternativer til de mest kjente reisemålene:

I stedet for Lofoten, hva med å prøve Vesterålen, Senja eller Bremanger i år?

Var du i Loen i fjor? Hva med Olden eller Oppstryn i år?

Hoddevik er fint, men har du sett Ervik eller Refviksanden?

Gøy å besøke Trollstigen, men har du vært på Gaularfjell?

Mange har gått Besseggen, men hva med Knutshøe?

Har du også gått Rampestreken, som alle i Kompani Lauritzen? Da kan et tips være Trivselsskogen i Gloppen neste gang!

Trolltunga er spennende, men hvis du allerede har gått der kan du jo teste Himakåna?

Preikestolen er kanskje et av Norges mest kjente turistmål, men neste gang du skal i den retning anbefaler Helene å besøke Hatten!

Helenes beste norgesferie-tips

Vil du på tur slik som Helene Myhre Østervold? Her deler hun sine tips til hva hun alltid tar med på tur:

Teltcampen Godt liggeunderlag

Varm sovepose

Pute

Myggmiddel

Poser til søppel

Fjellturen Allværsjakke

Gode tursko

Sjokolade

Kamera

Solkrem Overnatte i bil Tykk enkeltmadrass

Dyne og pute (luksus, hehe)

Øyemaske

Badetøy

Vanndunker Reise miljøvennlig Reis kollektivt eller kjøre elbil og fylle oppe bilen med folk i stedet for å velge to biler

Bruke miljøvennlige produkter av ting som solkrem og såpe

Spise grønt lokalt

Turmat (Uansett bil eller fjell kanskje?):

Quesadillas

Pizzasnurrer

Alt-i-et-gryter som curry, linsegryte og pytt i panne