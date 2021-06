Helt Harald får ny sesong på TV 2

Med mottoet «det er begrensa hvor dritt det kan gå», gjorde Harald Rønneberg (47) comeback på TV i vår. Det gikk alt annet enn «dritt», så nå er han klar for å lage mer av programmet Helt Harald for TV 2.

TV 2 skriver i en pressemelding at en ny sesong av Helt Harald ventes å komme på skjermen i 2022.

– Drømmeprosjekt

Etter å ha ledet «Senkveld» gjennom 30 sesonger på 15 år sammen med makker Thomas Numme, innledet programleder Rønneberg en liten pause fra TV-skjermen i 2018.

Våren 2021 var han tilbake på TV 2 med programmet «Helt Harald», en serie hvor han ble kjent med et knippe kjente, inspirerende nordmenn og gjennomførte utfordringer Harald har drømt om lenge sammen med disse.

– Dette er virkelig drømmeprosjektet mitt. Og at serien skulle få en så varm og massiv mottakelse er ufattelig gøy. Det tar jeg på ingen måte for gitt! Målet var å lage en serie som både skulle underholde og inspirere, og det opplever jeg vi klarte - takket være de unike menneskene som ville dele historiene sine og være med på litt deilig galskap i sesong én, sier Rønneberg i pressemeldingen.

Store kjendiser

I første sesong var prinsesse Märtha Louise, Kyrre «Kygo» Gørvell-Dahll, Aksel Lund Svindal, Solveig Kloppen, Marcus og Martinus, Jan Thomas, Else Kåss Furuseth og Julie Bergan deltakere i Rønnebergs programserie.

– Nå gleder jeg meg veldig til å vise dere hvem som blir hedersgjester i neste runde. Og jeg kan vel si såpass at det kommer til å bli bra trøkk. Når du takker ja til en kar som har «det er begrensa hvor dritt det kan gå» som livsmotto - ja, da lover det godt, sier Rønneberg i pressemeldingen.

Solide seertall

Første sesong av «Helt Harald» fikk en meget god mottakelse av TV-seerne, med et snitt på 637.000 seere på hver av de åtte episodene.

Programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2 er glad for at det blir en ny sesong av Rønnebergs serie.

– Vi er glade for at seerne helt tydelig satte stor pris på «Helt Harald»-programmene - noe de solide seertallene er et bevis på. Harald, med sitt smittende engasjement, humør og stå-på-vilje har en unik kontakt med de medvirkende i programmene sine. Derfor er det gledelig å kunne bekrefte at Harald og gjengen i produksjonsselskapet PLAN-B nå tar fatt på jobben med en ny sesong, som det må være lov å ha høye forventninger til, sier Haldorsen i pressemeldingen.

Se alle episoder av første sesong av «Helt Harald» på TV 2 Play.