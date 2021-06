Bønder tiltalt for sauedrap med slegge

ÅLESUND (TV 2) To bønder fra Sunnmøre må møte i retten for dyremishandling, avliving av dyr med slegge og voldsbruk mot ei ku.

Da Mattilsynet kom på kontroll på gården i november 2018 fant de en besetning med sau og storfe som led av mangel på både mat, vann og stell.

– Som en konsekvens av dette levde dyrene i forurenset miljø og ble påført lidelser blant annet på grunn av sult og urenslighet. Fire dyr døde som følge av disse forholdene, og 15 dyr måtte slaktes på grunn av avmagring, heter det i tiltalen som i dette tilfellet omhandler brudd på Dyrevelferdslovens § 37.

De to bøndene er også tiltalt for å ha avlivet dyr på en måte som ikke er dyrevelferdsmessig. Høsten 2018 skal de ha avlivet to sauer med å slå disse i hodet med en slegge.

Førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim i Møre og Romsdal statsadvokatembeter har også tatt ut tiltale mot den ene bonden for å ha brukt vold mot ei ku. Ifølge påtalemyndigheten slo vedkommende kua med en spade. Vedkommende skal ved en annen anledning også ha slått ei ku med rive.

Straffesaken skal opp i Møre og Romsdal tingrett i Ålesund i september.