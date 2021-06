Jeff Bezos med på eget selskaps jomfrutur til verdensrommet

Det er romskipet «New Shepard» som etter planen skal frakte dollarmilliardæren ut i verdensrommet.

Reisen vil ta rundt 30 minutter, og gå opp mot 100 kilometer unna jordkloden.

Romskipet skal frakte passasjerene ut til kanten av jordens atmosfære, hvor de skal få løsne setebeltet og flyte i vektløs tilstand i tre minutter, før romskipet frakter dem tilbake til kloden, det skriver ABC News.

Bezos' yngre bror, Mark Bezos, skal også være med på reisen.

– Helt siden jeg var fem år gammel, har jeg drømt om å reise til verdensrommet. 20. juli skal jeg ut på den reisen sammen med broren min. Mitt største eventyr, sammen med min beste venn, skriver Jeff Bezos på Instagram.

Også vinneren av en auksjon, som per mandag har et vinnende bud på 2,8 millioner dollar, får være med på turen. Auksjonen blir avsluttet 12. juni, og pengene fra vinnerbudet blir donert til Blue Origins' stiftelse «Club for the Future», som arbeider med å motivere yngre til å jobbe mot en karriere innenfor realfag.