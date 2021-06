Studentkommune: – Per dags dato har vi ikke nok doser til dem

Det er 306 500 studenter i Norge, og mange bor et annet sted enn hjembygda når de studerer. Og for en god del betyr det også en potensiell sommerjobb i studiekommunen sin.

Og mens hovedregelen er at man skal bli vaksinert i kommunen hvor man er folkeregistrert, skal studiekommunene kunne tilby vaksiner til studentene som oppholder seg på studieplassen sin.

FHI jobber nå med å finne ut hvordan de aktuelle kommunene skal få nok doser til å vaksinere studenter med sommerjobb i studiekommunen.

Ekstra doser

– Vi vet at det er noen som blir her i sommerferien, og som vi dermed har et ansvar for å vaksinere. Men per dags dato har vi ikke nok vaksinedoser til dem, sier kommuneoverlege i Sogndal kommune, Leiv Erik Husabø.

Kommunene får vaksinedoser basert på folketall. Men FHI vurderer nå om noen aktuelle kommuner skal få ekstra doser.

I FHIs informasjonsbrev «Sommervaksinering» står det:

«FHI vil vurdere om kommuner med mange studenter i forhold til folketall skal kompenseres med flere doser, og vi kommer tilbake til dette».

FHI bekrefter til TV 2 torsdag at det nå jobbes med å finne en løsning.

– Vi er i god dialog med kommunene og kunnskapsdepartementet, og presenter en løsning så snart den er klar. Endringer i forventet antall doser i siste uke har medført noen uunngåelige forsinkelser i denne prosessen.

Det skriver kommunikasjonsrådgiver i FHI, Nina Nerbøvik Holand, i en epost til TV 2.

Haster

Husabø forteller derimot at det ikke har vært noen fremdrift i forhandlingene med FHI.

– Det begynner å haste litt. Vi begynner på denne gruppen om to uker, men vi vet ingenting om vi får noen ekstra doser.

I Sogndal er det i underkant av 12 000 faste innbyggere og 2300 studenter.

– Vi avventer situasjonen litt, og håper det kommer litt flere doser. Studentvaksinering er et litt uavklart spørsmål enn så lenge, forteller Husabø.

Gavekort

I Volda er det i underkant av 11.000 innbyggere, og hele 4600 studenter.

– Studentvaksinering er en problemstilling vi har diskutert og tenkt over. Når det er denne gruppen sin tur, så finner vi nok en løsning for det, sier ordfører i Volda, Sølvi Dimmen.

For å motivere flere studenter til å folkeregistrerte seg i kommunen, tilbød kommunen et gavekort på 5000 kroner til studentene som meldte flytting.

Resultatet ble at hundrevis av studenter folkeregistrerte seg i kommunen ved studiestart.

– Det er i utgangspunktet fordelaktig at studenter tar imot tilbudet i den kommunen de er folkeregistrert. Ingen kan forvente å bli vaksinert i feriekommunen, skriver overlege i FHI, Preben Aavitsland.

FHI bekrefter til TV 2 at studenter som har meldt flytting til studiestedet sitt i utgangspunktet vil få vaksine der. Til tross for at de har sommerferie hjemme hos familien i en annen kommune.

Vaksinereise

For studentene i Volda innebærer dette at de som takket ja til de ekstra 5000 kronene, så vil tilbudet om vaksine komme i Volda.

Dette kan føre til flere vaksinereiser når studentvaksineringen går i gang.

– For noen studenter betyr dette at man får reise opp til oss, få vaksine, og reise hjem igjen. Og det får være greit, sier ordfører i Volda, Sølvi Dimmen.

KLARE: Ordfører i Volda kommune, Sølvi Dimmen, tror flere studenter som er folkeregistrert i kommunen er klare for å ta en vaksinereise. Foto: Niklas Løkken

Personene som ikke ønsker å ta en slik vaksinereise får et tilbud ved en senere anledning.

– Så lenge man svarer at tidspunktet ikke passer, så vil man få tilbud om vaksine hos oss ved et senere tidspunkt. Det er ikke verre enn at de får vente med vaksinen til de kommer hit ved studiestart.