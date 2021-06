Sandefjord pålegges å opprette karantenehotell

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har pålagt Sandefjord kommune å opprette et nytt karantenehotell etter at kommunen ikke ville gjøre det frivillig.

– Dette er for å ha kapasitet til å tilby karantenehotell til et økende antall reisende som ankommer landet. I vår region genereres behovet for plasser primært fra Sandefjord lufthavn Torp. I tillegg vil passasjertrafikken på fergene i Langesund, Larvik og Sandefjord, sammen med behov for å avlaste kommunene rundt Gardermoen, innebære betydelig behov for kapasitetsøkning gjennom sommeren, sier statsforvalter Per Arne Olsen i en pressemelding.

Sandefjord kommune har nå fått pålegg om å opprette et karantenehotell med 2.400 plasser i samarbeid med Oslofjord Convention Center, ettersom det i dialog med Statsforvalteren kom fram at kommunen ikke ville påta seg denne oppgaven frivillig.

Betydelig kapasitet

Sandefjord kommune har siden oktober 2020 tilbudt karantenehotell for Vestfold og Telemark, og har allerede avtale med flere hotell. Hotellene som nå er i bruk, nærmer seg nå maksimalt belegg, og det er økende behov for karantenehotellplasser.

– Fordi Oslofjord Convention Center representerer en såpass betydelig kapasitet for hele regionen, krever situasjonen at anlegget tas i bruk, sier Per Arne Olsen.

Statsforvalteren vil bistå Sandefjord kommune med å ivareta oppgaven som vertskommune. Kostnadene kommunen har med karantenehotell blir dekket av staten.

– Snuoperasjon for de ansatte

– Det dreier seg om en formidabel snuoperasjon for de ansatte, sier administrerende direktør Stian Fuglset ved Oslofjord Convention Center til Sandefjords Blad , som først omtalte saken.

– Heldigvis har vi vært i dialog med mange søkere til årets sommersesong, sier Fuglset, og håper at flere av disse, som egentlig ikke skulle ha begynt før i slutten av juni, har mulighet til begynne tidligere.

Oslofjord Convention Center i Stokke har tidligere også vært benyttet som flyktningmottak.

