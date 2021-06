Sommeren har virkelig gjort anmarsj den siste uken med skikkelig godvær. Mange liker å kose seg med et glass vin i sommervarmen, så vi utfordret God morgen Norges vinekspert, Liora Levi, til å anbefale en alkoholfri sommerdrikk, de beste sommervinene og lage en frisk sommerdrink til slutt.

Her er Liora Levis beste tips - og alle vinene på lista finner du i Polets basisutvalg, det vil si de fleste Vinmonopol i Norge.

Alkoholfritt:

Dyre Gård Eplemost med bringebær, Viken, Norge, kr 39,- (basis)

– Dette er en herlig smaksrik most med mye smak av ferske, søte bringebær med underliggende syre fra eplene, sier Levi og legger til: – Passer godt til sommerens grillmat eller bare på terrassen, godt avkjølt.

Sommervin, hvit: Allram Hasel Alte Reben Gruner Veltliner 2019, Kamptal, Østerrike, kr 154,90 (basis)

– Denne østerrikeren har frisk smak av grønne epler, urter og sitrus. Herlig kosevin, men også et godt følge til både fisk og skalldyr og ikke minst til grønnsaker, forklarer Levi. Dette er vinen for de som kjører grønn linje i sommer og et ypperlig følge både til rå, grillede og stekte grønnsaker.



Sommervin, hvit: Markus Molitor, Riesling Trocken 2020, Mosel, Tyskland, kr 163,90 (basis)

Om denne sier Liora Levi: – Jeg kommer aldri unna Riesling. Vinene er så saftige og friske og passer til så utrolig mye forskjellig mat. Selvsagt sjømat og terrassekos. Men test denne også til gode pølser på grillen.

Sommervin, rosé: Georg Breuer Spätburgunder Rosé 2020, Rheingau, Tyskland, kr 176,90 (basis)

De neste to vinene er roséviner - og den første er fra vinregionen Rheingau.

– Også her er Riesling konge eller dronning om man vil, men her dyrker de også deilig Spätburgunder eller Pinot noir som de fleste kjenner druen som, sier Levi. – Her lages det friske, syrlige og delikate roséviner som i stil kan minne litt om vinene fra Provence og som nytes i solen alene og som også passer til lettere skalldyrretter. Husk at rosa mat går til rosa drikke. Blåskjell, reker, krabber, hummer, kreps, laks og ørret.



Sommervin, rosé: Dom. La Suffrene 2020, Provence, Frankrike, kr 189,90 (basis)

– Dette er en annen stil rosévin med et deilig og lett krydret preg av modne røde bær med god fylde. Dette er en flott matvin og egner seg både til fisk, skalldyr og ikke minst til grillmaten, avslutter Levi.





En frisk sommerlig cocktail til slutt med et misvisende navn: Dark 'N' Stormy

Siden sommeren er her og man snart kan omgås litt flere mennesker, spurte vi om Liora Levi kunne lage en frisk sommerdrink. Hun tok utfordringen på strak arm og kom opp med denne drinken, Dark 'N' Stormy.

– Om du liker Moscow mule, kommer du til å elske denne, sier Levi. – Denne er superenkel å lage. For en enda rikere og mer konsentrert smak kan du bruke 12YO Parce eller annen lagret rom.

Her er oppskriften:

4 cl mørk rom - Coloma Parce Rum 8YO, Colombia, kr 695,- (bu)

10 cl ginger beer - Fever Tree Ginger Beer, England, kr 24,90 (Meny, 0,2 l)

1,5 cl lime

Frisk ingefær om du ønsker og smak til etter ønske. God sommer!