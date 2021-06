Jødiske Leif (90) var Quislings nabo: – Det var en kriblende nysgjerrighet blandet med angst

Jødiske Leif Grusd (90) vokste opp på Frogner i Oslo. Naboen hans var nazi-leder og Adolf Hitlers norske samarbeidspartner, Vidkun Quisling – mannen som kalte jødene for satans folk.

Leif forteller at de ikke skjønte hvor farlig denne mannen i nabolaget var i starten.

– Vi var litt usikre til å begynne med, for alt gikk pent og stille for seg veldig lenge. På en annen side visste vi at han var samarbeidspartner med Hitler og vi visste hva som hadde skjedd i Tyskland og Mellom-Europa og i de landene hvor Hitler allerede hadde vært, så vi ante jo hvor farlig dette var, sier han til God morgen Norge og fortsetter:

HITLER OG QUISLNG: Vidkun Quisling mottas i Rikskanseliet i Berlin av rikskansler Adolf Hitler i 1943. Foto: NTB

– Men vi barna ble beskyttet, vi var ikke samtalepartnere. Vi ble knapt nok fortalt noen ting, for vi skulle ikke skremmes. Men vi leste aviser som var nazidominert og av en eller annen grunn så hadde vi en intuisjon som fortalte oss at det som stod i avisene ikke var riktig. Vi ante at han ikke kunne fordra jødene, så det var klart at vi var engstelige bare vi snakket om det.

Flyktet til Sverige

Men selv om barna ikke ble informert, minnes Leif at de ble advart mot han og nazister generelt.

– Vi hadde nazister i klassen og alle visste hvem de var, og de ble frosset ut ganske umiddelbart. Og Quisling som sådan. Vi barna skjønte ikke helt konsekvensene av det, men det var en kriblende nysgjerrighet blandet med angst for hva som skulle skje når vi stod og betraktet han når han skulle ut å kjøre, forteller han.

PÅ VEI HJEM: Som 15-åring kunne Leif returnere tilbake til Norge sammen med familien. Foto: Privat

Leif var ti år, da naboen gjorde statskupp i 1940. Da han var tolv år, flyktet familien til Sverige. De flyktet like før norske jøder ble tvangsendt med skipet Donau til konsentrasjonsleiren Auschwitz i 1942.

– Hva hadde skjedd dersom dere ikke hadde flyktet?

– Det er bare en løsning på det; da ville vi blitt tatt som alle de andre som ble tatt. Norsk politi hadde hentet oss også hadde vi blitt sendt med skipet Donau til Auschwitz og rett i gasskammeret. Det hadde vært noen tvil om det. Jeg hadde ikke sittet her, det er helt klart.

773 nordmenn ble sendt totalt. Av dem overlevde kun 38. Ifølge journalist Trude Lorentzen, som har laget NRK-podkasten «Hele historien – Quislings koffert», lever ingen av disse i dag.

– Leif er et tidsvitne som vi er så heldige å ha her, sier hun til God morgen Norge.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Kjøpte kofferten til Quisling

Han deltar i podkasten til Trude. For seks år siden kjøpte nemlig journalisten kofferten til Quisling på en auksjon.

Trude forteller at denne kofferten har han båret med seg siden han var en ung nødhjelpsarbeider sammen med Fridtjof Nansen.

– Han var i ute i en stor hungersnød i Ukraina og reddet menneskeliv. Også bar han den etter hvert med seg inn i nazismen og gjennom en slags radikaliseringsprosess, der han snek seg av gårde til Adolf Hitler i desember i 1939 og var aktivt med å påvirke Hitler til å bestemme seg for å ta Norge.

KOFFERTEN: Denne kofferten bar Vidkun Quisling med seg i mange år, og har initialene V.O på forsiden. Foto: NTB

Natt til 9. april 1940, den skjebnesvangre natten tyskerne kom til Norge, sjekket han og kofferten inn på Hotel Continental. Det er uklart hva Quisling visste dette døgnet.

Så begikk han statskupp.

– I løpet av krigen dro han fram og tilbake til Hitler elleve ganger sammen med kofferten sin, og kjempet hardt for å bli den norske nazi-diktatoren som styrte dette landet her i samarbeid med Hitler. Det var en annen tysker som het Josef Terboven som ødela litt for planen hans, men kofferten var med faktisk helt fram til Quisling måtte reise inn til Møllergata i maidagene 1945, da slaget var tapt.

Tung bagasje

Men hva får en ung journalist til å kjøpe kofferten til landssvikeren Vidkun Quisling? Trude innrømmer at hun synes kofferten er ekkel, og forteller at det er samme reaksjon alle har når de får se kofferten.

– Men for meg ble det håndtaket på kofferten et håndtak til andre verdenskrig. Det å fortelle en litt annerledes historie og få en fysisk forbindelse til noe som føles viktig, og som vi må tørre å forholde seg til, ble viktig for meg.

KJØPTE PÅ AUKSJON: Journalist Trude Lorentzen kom tilfeldigvis over Quisling sin koffert på en nettauksjon for seks år siden. Her sammen med Leif Grusd. Foto: Vår Staude/ God morgen Norge

Leif fikk nylig se kofferten for første gang, og har siden kun sett den et par ganger.

– Min første innskytelse var at jeg fikk lyst til å sparke til den. Vekk med den! Den minner mye om den som eide den kofferten, som var kanskje den største forbryteren Norge noen gang har hatt. Jeg vil ikke røre kofferten, jeg vil ikke ta på den hvis jeg ikke må, og foreløpig har jeg klart å unngå det.

Veien tilbake

Etter krigen ble Quisling henrettet. I 1945 kom Leif og familien hjem til Norge med det norske flagget på jakken. Det var da få jødiske igjen i Norge.

Leif minnes at de etter hvert fikk en oversikt over hvem av familiens medlemmer og venner som hadde blitt borte. Hvem som hadde blitt myrdet og hvem som hadde klart seg.

Han forteller at hans familie var heldige. De hadde ikke mistet så mange, og kom derfor «pent» ut av det. Likevel påpeker at det ikke er mulig å snakke om dette som «hell».

Tragedien og tapet av menneskeliv ble lite snakket om i ettertid. Det var for vanskelig.

– Jeg tror nok at det var en belastning for de voksne å komme tilbake og vite at venner, familie og bekjente, alt for mange alt i alt, var blitt borte. Og de skulle starte å bygge opp et livsgrunnlag igjen. Alt var tatt fra dem. Så jeg tror de voksne hadde det adskillig vanskeligere enn vi barna. Vi spilte fotball og møtte klassekamerater igjen, så for min del ble livet ganske fort normalt.

Trekker linjer til dagens samfunn

Selv om Quisling ble henrettet etter krigen, lever fortsatt hans tankesett den dag i dag. Terroristen Anders Behring Breivik refererte til Leif sin gamle nabo i sitt første politiavhør etter 22. juli for snart ti år siden.

– Siden har han visstnok, ifølge seg selv i brev til norske journalister, gjennomført et eget ritual på fengselscella, der han hyller Quisling og vender seg i retning graven hans, sier Trude.

Hun forteller at også 23 år gamle Philip Manshaus filmet seg selv mens han sang om Vidkun Quisling på vei til moskéangrepet i Bærum 10. august 2019, der han ble overmannet av de tilstedeværende.

– Så det at denne tunge bagasjen dessverre også er til stede i vår tid som tanker noen går rundt med og har som forbilde, er dessverre en uhyggelig aktualitet, påpeker journalisten.