Full oversikt: Her kan du reise nå

Ferie i Europa kan i år bli en realitet for mange.

En rekke land åpner nå for utenlandske statsborgere uten å gå i karantene ved ankomst.

Likevel er det ikke helt enkelt. Enklere blir det derimot når EU lanserer koronasertifikatet i juli.

Fra i dag blir det dessuten mulig å komme hjem til Norge igjen uten å måtte gå i karantene hvis man kan dokumentere at man har gjennomgått covid-19 eller er fullvaksinert gjennom koronasertifikatet.

Selv flere land åpner for karantenefri reise, fraråder Utenriksdepartementet alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land til 1. juli.

RØDT: Det er få land i Europa man kan reise til uten å måtte gå i karantene når du kommer hjem hvis du er uvaksinert eller bare har fått én dose. Kommer du hjem fra gule land, slipper du karantene. Foto: Folkehelseinstituttet

Her er reglene som gjelder hvis du likevel reiser:

Sverige

Nordmenn kan reise fritt til Sverige og er unntatt kravet om å vise en negativ covid-19-test ved grensen, opplyser det svenske politiet. Kravet ble fjernet 31. mai.

Nordmenn trenger heller ikke å følge Folkhälsomyndighetens anbefalinger etter ankomst hvis man er symptomfri.

Danmark

Regler for innreise til Danmark for nordmenn og bosatte i Norge varierer etter hvilket fylke du kommer fra. Fram til 12. juni er disse norske fylkene «gule»: Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland, Viken, Vestland.

Reiser du til Danmark fra disse regionene, innebærer det at man er unntatt testkrav ved ombordstigning, karantenekrav etter ankomst og krav om anerkjennelsesverdig formål.

Kommer du fra et fylke som ikke er listet opp, må du gå i karantene ved ankomst.

Alle som reiser inn i Danmark skal teste seg etter ankomst, med enkelte unntak som vaksinerte eller tidligere smittede, opplyser danske myndigheter.

De nye innreisereglene Fullvaksinerte og de som har hatt covid-19 de siste seks månedene, får unntak fra innreisekarantene fra og med fredag 11. juni kl. 15. De trenger ikke å framvise attest som viser negativ testresultat før ankomst.

Det er en forutsetning at de kan dokumentere vaksinasjon eller gjennomgått sykdom med en sikker og verifiserbar løsning med QR-kode.

Du er fullvaksinert en uke etter den andre dosen.

Hvis du har fått første vaksinedose for 3-15 uker siden, slipper du karantenehotell og kan avslutte karantene etter negativ test 3 døgn etter ankomst. Det samme gjelder for barn under 18 år. Kilde: Regjeringen og Folkehelseinstituttet

Spania

Mandag denne uka opphevet Spania regelen om at reisende fra EU skulle vise fram en fersk PCR-test.

Alle som er vaksinerte, kan få komme inn i landet, uavhengig av hvor de kommer fra. Men bruk av munnbind er fortsatt obligatorisk, også utendørs – dersom du ikke kan holde minst 1,5 meter avstand. I solsteken på stranda må du tåle å gå med munnbind, der er det påbudt, skriver NTB.

Både Madrid og Barcelona har opphevet sine portforbud, og barer og restauranter kan holde åpent fram til henholdsvis kl. 01 og 24.

ÅPNER: Folk soler seg på stranda i Barcelona. Byen har opphevet portforbudet, og barer og restauranter kan holde åpent fram til midnatt. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB

Hellas

Landet håper å få tilbake rundt halvparten av turistene de hadde før pandemien slo inn. Reisene fra EU-land og Schengen-området er velkomne, det samme er reisende fra blant andre Canada, USA, Israel og Kina.

Men alle må fylle ut et helseskjema og framlegge bevis på at de har fått vaksine eller tatt en PCR-test for ikke mindre enn 72 timer siden. Man kan også legge fram attest på at man er immun etter å ha hatt en koronainfeksjon.

Munnbind er fortsatt obligatorisk både inne og ute.

Diskotek og innendørs kulturarrangementer vil være stengt. På restauranter kan seks personer sitte sammen rundt et bord.

BARE EN TEST: Du trenger bare å teste deg for å komme inn i Kroatia. Her fra stranda Banje i Dubrovnik i fjor. Foto: Antonio Bronic / Reuters / NTB

Kroatia

EU-borgere som verken har gjennomgått sykdom eller er vaksinert, kommer inn i landet ved å ta en test ved grensa. Man må sitte i isolasjon fram til testen viser negativt, opplyser myndighetene.

Kroatia slipper også inn dem som bare har fått én vaksinedose, i tillegg til dem som er fullvaksinert, har gjennomgått sykdom eller har tatt en test som er mindre enn 72 timer gammel.

Myndighetene har laget et kart over smittetilfeller i de ulike regionene.

Det er anbefalt at man bruker munnbind innendørs, blant annet inne på hotell. Det er innført et tak på hvor mange personer det kan være i butikker blant annet for å kunne holde avstand til andre. «Meter'n» i Kroatia er 1,5 meter.

FOR NOEN: Frankrike åpner kun for dem som har fått EU-godkjente vaksiner. Det betyr at folk fra Kina og Russland, blant annet, må vente. Her fra Paris. Foto: Francois Mori / AP / NTB

Frankrike

Landet har laget et fargekodet kart som forklarer innreiseregler for ulike land. Borgere fra EU og «grønne land» som blant andre Australia, Israel og New Zealand slipper restriksjoner. Fra 1. juli vil dessuten Frankrike godta europeiske helsepass, skriver NTB.

Påbudet om å ha på munnbind både ute og inne vil fortsatt gjelde, men regler om portforbud vil oppheves 30. juni.

POPULÆRT: Venezia var svært populært før pandemien brøt ut. Regionen Veneto har blitt en "hvit sone", som betyr at de har få restriksjoner, ifølge Reuters. Foto: Yara Nardi / Reuters / NTB

Italia

Reisende fra EU, Storbritannia og Israel må vise fram en negativ test som er ferskere enn 48 timer – og fylle inn en helseskjema, men de slipper nå å gå i karantene, ifølge NTB.

Munnbind er obligatorisk – men i juli slipper folk å ha dem på ute. Et portforbud fra kl. 05 gjelder fortsatt, og bare fire mennesker kan sitte ved samme bord på barer og restauranter.

I regionen Veneto, hvor populære Venezia ligger, er nå en «hvit sone», som betyr at det er få restriksjoner igjen, skriver Reuters.

Dette er reglene for uvaksinerte Reiser du til «røde» land, må du i karantene når du kommer hjem til Norge igjen.

Landet du reiser til, kan stille krav til at for at du kan komme inn i landet, må du ha tatt en negativ test

Grønland, Island og deler av Finland er nå «gule» på smittekartet

Kommer du fra et «gult», slipper du karantene når du kommer hjem

Regjeringen fraråder alle reiser til utlandet fram til 1. juli. Kilde: Regjeringen og Folkehelseinstituttet

Portugal

Alle reisende fra EU-land, Schengen-området (deriblant Norge) og Storbritannia må vise fram en PCR-test tatt for mindre enn 72 timer siden for å slippe inn i landet, skriver NTB.

De samme reglene gjelder fra reisende fra blant andre Australia, Israel, New Zealand og Kina. Fra enkelte andre land må man dokumentere at det er nødvendig å reise inn i Portugal.

Reisende fra Sør-Afrika, Brasil og India må i isolasjon ved ankomst.

Sosial avstand og bruk av munnbind er påbudt. På strender og badeplasser må det være minst tre meter mellom parasollene.

Portugal skal slutte seg til helsepass-systemet 1. juli.

NY VARIANT: Den indiske varianten, kalt deltavarianten, skaper bekymring i Storbritannia. Den er mer smittsom og står bak smitteøkningen den siste tiden. Foto: Niklas Halle'n / AFP / NTB

Storbritannia

Det vil også i sommer være vanskelig for reisende fra store deler av verden å komme inn i Storbritannia, som fortsatt har karantenekrav og krav om at man må ta dyre koronatester.

Turistnæringen satser derfor først og fremst på egne borgeres eventyrlyst.

Borgere fra noen få «grønne» land, som Australia, New Zealand og Island får komme inn dersom de viser fram en negativ covid-test.