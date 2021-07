Bjerkeli Grøvdal: – Kan ikke bruke energi på å tenke på om feltet er rent

Karoline Bjerkeli Grøvdal har aldri vært bedre. I mai fikk hun internasjonal oppmerksomhet da hun løp inn til uoffisiell verdensrekord på 5000 meter gateløp.

I etterkant viste det seg at løypa var 12,5 meter for kort, men selv om rekorden ikke ble godkjent var det akkurat det hun ønsket seg før OL i Tokyo.

– Jeg fikk den betryggelsen jeg trengte på at formen er der. Det var ikke sånn at jeg jublet etterpå, det var mer...PUH... Nå er det bra, sier Karoline med et smil.

FÅTT BEKREFTELSE: Friidrettsutøver Karoline Bjerkeli Grøvdal har aldri vært bedre. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Raskere enn Grete Waitz

4. juni skjer det igjen. Karoline bryter en ny barriere, og løper 3000 meter på Bislett på tiden 8.30,84.

Det er raskere enn norgesrekorden som tilhører Grete Waitz (8.31,75), men tiden til Isfjorden-jenta blir ikke godkjent som ny rekord.

RASKERE ENN WAITZ: Karoline Bjerkeli Grøvdal løper 3000 m på 8.30.84 under Bislett Night of Highlights på Bislett stadion i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Grunnen er at Bjerkeli Grøvdal løp med mannlige harer, og derfor blir ikke rekorden offisiell.

– Hvis jeg skulle få best mulig trening på konkurranse, måtte jeg gjøre det sånn. Det er vanskelig å få godkjente løp for tiden, så da måtte jeg løpe litt med gutta, sier Grøvdal til TV 2.

Blitt tryggere på seg selv

De uoffisielle rekordene er likevel verdt mye for Norges beste langdistanseløper. Bekreftelsen er spesielt viktig siden hun har gjort ting annerledes det siste året.

Bjerkeli Grøvdal hadde en skade i fjor som tvang henne til å trene mindre løping enn tidligere. Gode resultater etter skadeperioden førte til at Karoline turte å fortsette med færre løpeøkter, flere økter på rulleski og mer matching mot gutta. Også mentalt har 31-åringen merket en forandring.

MINDRE LØPING: Karoline Bjerkeli Grøvdal har valgt å trene flere rulleskiøkter og færre løpeøkter før OL i Tokyo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Jeg er tryggere på meg selv nå enn da jeg var 24. Jeg vet at jeg kan springe dårlige løp, men det går fint det og. Jeg legger press på meg selv, men det er ikke alt lenger. Jeg kan fortsatt være en bra person selv om jeg løper dårlig. Før var det sånn at hvis jeg løp dårlig så var hele jeg dårlig, men nå klarer jeg å skille litt, så det er litt deilig, sier hun og smiler av sitt gamle «jeg».

«OL er min ting»

Kanskje er det denne tryggheten som skal hjelpe Karoline til å bryte nye grenser i Tokyo. Nå er 31-åringen klar for både 5000- og 10000-meter i sitt tredje OL.

– Jeg har aldri vært bedre trent eller i bedre form enn jeg er nå. Jeg føler bare det er litt farlig å si, for det fører et press med seg, men det er en trygghet, slår Karoline fast.

I Rio kom Karoline på 7. og 9. plass, og satte personlige rekorder på både 5000 og 10000-meter. Isfjorden-jenta reiste hjem fra mesterskapet som Norges desidert beste friidrettsutøver. 5000-meteren betydde spesielt mye.

BESTE MINNE: Karoline Bjerkeli Grøvdal løp inn til 7. plass på 5000m under OL i Rio de Janeiro. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– I den finalen var jeg var ikke bare med, men jeg var ganske nærme der, og det var en utrolig stor opplevelse. Det er litt kult at mitt beste minne er fra forrige OL, så det prøver jeg å ta med meg nå også. OL er gøy, OL er min ting, sier hun smilende.

Vinnertiden var 14.26.17. Karoline imponerte med tiden 14.57.53.

Kan ikke bruke krefter på dopingspøkelset

Men selv om Karoline løp fortere enn noen gang i Rio havnet hun nesten to minutter bak gullvinner Almaz Ayana på 10000-meteren. Etiopieren knuste det som har blitt kalt «den uslåelige verdensrekorden» med 14 sekunder, og i etterkant kom dopingspekulasjonene.

– Det påvirker meg egentlig ikke fordi man blir litt vant til det. Det er noe folk snakker om, og spesielt etter mesterskap så kommer sånne ting opp, men jeg kan ikke bruke energi på det. Jeg får ikke gjort noe med det, og da kan det lett bli demotiverende å bruke masse energi på det, sier Karoline.

OL I RIO: Karoline Bjerkeli Grøvdal i aksjon på 10.000m for kvinner under OL- Rio de Janeiro. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Koronaviruset har skapt utfordringer for dopingarbeidet. Spørsmålet er hvor rent feltet vil være i Tokyo.

– Jeg bekymrer meg ikke over det, men jeg vet at testarbeidet det året her har vært dårlig, og at man har fått testet mye mindre. Samtidig må man stole på systemet, det er jo i hvert fall testing i OL, sier hun.

Seiersdrøm gir gåsehud

Karoline bruker kreftene sine på seg selv, og før OL har hun en god følelse, med det er ikke tanken på medalje som driver henne.

– Jeg går ikke hver dag på trening og tenker at jeg skal ta en medalje i OL. Det er en drøm, selvfølgelig, det er det vel for alle, men da skal alt klaffe. Mitt fokus er å være i min beste form når jeg står der på startstreken, sier den OL-klare løperen.

TO EM-BRONSER: Karoline har bronse på 10000 meter (2016) og 3000 meter hinder. Her fra EM i Berlin 2018. Foto: Hagen, Fredrik

Men når hun løper alene i marka tør hun å drømme om å være best i verden.

– Da kan jeg bli borte i ett løp og i en sisterunde der jeg ligger skulder mot skulder mot de beste, og klarer å ta dem i en spurt. Da kan jeg få ståpels av å tenke på det, og så tenker jeg på noe annet. Men det streifer innom, innrømmer langdistanse-dronningen.

Konkurrenter med rekordløp på 10000

Karolines konkurrenter har også begynt å finne formen. 6. juni knuste Sifan Hassan Almaz Ayanas verdensrekord på 10000-meter med over 10 sekunder. Hun løp inn til 29,06,82, men rekorden sto ikke lenge.

To dager senere senket Etiopias Letesenbet Gidey den ferske verdensrekorden med fem sekunder, på den samme banen, Hengelo i Nederland. Verdensrekorden er nå 29:01.03.

Med det er Gidey verdensrekordholder på både 5000 og 10000. Hun er den første som har klart det siden Ingrid Kristiansen, som hadde begge rekordene fra 1986-1993.

Bjerkeli Grøvdals pers på 10000-meter er 31,14,07. Men hun vet at OL er uforutsigbart, og hun vil gjøre alt for å være med når toget går i Tokyo.

– Hvis alle springer et maksløp så har jeg ikke blant de beste tidene, men i ett OL kan alt skje, det handler om å være på rett sted til rett tid, sier Karoline.