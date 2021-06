Gruppe F: – De kan fort vinne hele EM, men de kan også ryke i gruppespillet

Se EM-feber – gruppe F i videovinduet øverst!

Gruppe F fikk raskt tilnavnet dødens gruppe. Frankrike og Portugal møttes i forrige EM-finale, samt at stormakten Tyskland er i gruppen. Det kan bli tøft for lille Ungarn i møte med gigantene. Men man kan også risikere å miste en av favorittene allerede før sluttspillet er i gang.

Les gjennomgangen av de andre gruppene her: A | B | C | D | E |

Lagene:

Frankrike

Tyskland

Portugal

Ungarn

Frankrike:

Les Bleus (De blå) er regjerende verdensmestre, men gikk på et ydmykende tap mot Portugal i EM-finalen i 2016 på hjemmebane.

En av de største overraskelsene i årets EM er at Karim Benzema returnerer til Frankrike-troppen. Urokråken har vært ute av landslaget i over fem år etter en meget pinlig hendelse. Spissen står tiltalt i en utpressing-sak mot tidligere lagkamerat Mathieu Valbuena.

LIVSFARLIG: Frankrikes angrepstrio står ikke tilbake for noen i EM. Foto: Franck Fife

Han havnet også i fokus etter at han kalte Frankrike-spiss Olivier Giroud for en gokart-bil, mens han selv var en Formel 1-bil. I forrige uke fikk Giroud spørsmål om hendelsen og hva duoen ville gjøre sammen om de vant EM. Da svarte Chelsea-spissen følgende:

– Vi får feire med gokart.

Journalist og fotballekspert hos Aftonbladet, Johanna Frändén, tror returen til Karim Benzema kan skape like mye problemer som glede for det franske laget.

– Frankrike fikk, etter manges mening, en positiv nyhet da Karim Benzema kom tilbake på landslaget etter fem år – rett før EM. Men dette er et stort spørsmålstegn. Hva skjer med stemningen i troppen? Hva skjer med Benzema, som tydelig går rett inn i startelleveren om man skal tolke Didier Deschamps. Det er et uro rundt Benzema i Frankrike. Jeg tror han både er en styrke og en svakhet for dette laget.

– Frankrike er favoritter i EM. Man må nesten si det. De er regjerende verdensmester og har en angrepsrekke som gjør at man får vann i munnen. Dette er ikke en posisjon franskmennene liker å være i. Franske lag liker best å slå nedenfra. De har ikke den vinnerkulturen som vi ser i andre store fotballand. Det pleier å være et problem for franskmennene. Franskmennene forsvarte seg til et VM-gull. Det er det man pleier å si skjedde i 2018.

– Faktum er at Didier Deschamps ikke har satset særlig mye på å bygge et eget offensivt spill. Mye bygger på individuelt talent. Kylian Mbappé skal gjøre sitt. Antoine Griezmann skal gjøre sitt. Det samme med Benzema. Et helt eget angrepsspill som åpner opp lave forsvar har Frankrike fortsatt ikke. Det kommer til å bli et problem, sier Frändén.

Frankrikes tropp Trener: Didier Deschamps ledet Frankrike til VM-gull i 2018. Nå håper han revansjere sølvmedaljen fra EM i 2016. Neste år er det ti år siden 52-åringen tok over landslaget. Keepere: Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (AC Milan), Steve Mandanda (Marseille) Forsvar: Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernández (Bayern München), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (Sevilla), Clément Lenglet (Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern München), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea) Midtbane: Kingsley Coman (Bayern München), N'Golo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (Atlético Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern München) Angrep: Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Ousmane Dembélé (Barcelona), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcelona), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach)

B-lagets mann: N'Golo Kanté

Den nybakte Champions League-mesteren har snart alle trofeer han har hatt muligheten til å ta i premieskapet sitt. I sommer jakter han sitt første EM-trofé. Den lille sjarmerende løpsmaskinen er selve motoren i det fantastiske franske landslaget.

– Den minste stjernen. Han vil ikke være stjerne. Han vil kanskje ikke være kjent heller. N'Golo Kanté, det må bli han, sier Simen Stamsø-Møller.

– Robotgressklipperen min kaller jeg N'Golo Kanté. Han kjører rundt og klippet alt gresset, sier Jesper Mathisen.

Se Ungarn–Frankrike 19. juni klokken 14.00 på TV 2 og Play!

Tyskland:

Die Mannschaft (Laget) har ikke vunnet EM siden 1996. Nå går Joachim Löw inn i sitt siste mesterskap som Tyskland-sjef.

Stormakten har kommet seg til semifinalene i de to siste europamesterskapene, men finalen har de ikke vært i siden 2008. Da tapte de mot Spania. Kan de klare det i år?

Tilbake på landslaget er profilene Thomas Müller og Mats Hummels etter flere års fravær. Begge to var svært sentrale da Tyskland vant VM i 2014, nå er de tilbake for å gjenta bedriften.

TENT: Tyskerne er garantert giret på å vise seg fra sin beste side. Foto: Martin Meissner

– Tyskland trenger en ledestjerne. Tidligere har de hatt Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm og Michael Ballack til å dra laget i riktig retning. De trenger en Führungsspieler som med enkle kommandoer og kjappe grep kan sette i gang den lynraske kontringsfotballen og det gode presset Tyskland er avhengig av å lykkes med, Bundesliga-entusiast Asbjørn Slettemark.

– Hele nasjonen håper at Joshua Kimmich skal ta på seg den rollen. Han har ikke klart å gjøre det på landslaget ennå. Foreløpig er det en stor svakhet for Tyskland, sier Slettemark.

Tysklands tropp Trener: Etter 15 år som landslagssjef for Tyskland går Joachim Löw av etter EM. Hans erstatter er tidligere Bayern München-sjef Hans-Dieter Flick. Flick var en del av Löws landslagsteam fra 2006-2014. Keepere: Manuel Neuer (Bayern München), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Eitnracht Frankfurt) Forsvar: Emre Can (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta), Christian Günter (Freiburg), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Robin Koch (Leeds United), Antonio Rüdiger (Chelsea), Niklas Süle (Bayern München) Midtbane: Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), İlkay Gündoğan (Manchester City), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern München), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Leroy Sané (Bayern München) Angrep: Kai Havertz (Chelsea), Thomas Müller (Bayern München), Kevin Volland (Monaco), Timo Werner (Chelsea)

B-lagets mann: Thomas Müller

Alle trodde Thomas Müller var ferdig på det tyske landslaget. Derfor var det mange som ble sjokkert da Joachim Löw kalte ham inn til EM. For Bayern München har Müller vunnet Bundesliga ti ganger, den tyske cupen seks ganger, Champions League to ganger og VM med Tyskland én gang.

– Han er tilbake! sier Jesper Mathisen.

Se Tyskland–Ungarn 23. juni fra 20.00 på TV 2 Sport 1 og Play!

Portugal:

A Seleção (De utvalgte) er regjerende EM-mester etter at de slo Frankrike i finalen i 2018. I dette mesterskapet kommer de med en enda sterkere tropp. Med Cristiano Ronaldo som lederen er det et spennende Portugal-lag som entrer EM.

Flere av spillerne har etablert seg som noen av verdens beste fotballspillere. Rúben Dias, Bruno Fernandes og Joao Felix er alle en del av den nye portugisiske arméen.

36 år gamle Ronaldo er landets mestscorende, den med flest landskamper og kaptein.

REVANSJ: Cristiano Ronaldo går inn i EM med en skuffende Juventus-sesong bak seg. Foto: Sergio Perez

– Jeg var tilstede under hele EM i 2016. Portugal var et av lagene jeg fulgte tettest. De tok seg helt til finalen og slo vertsnasjonen Frankrike. Måten de gjorde det på var ganske kjedelig. De kjedet mange, inkludert meg. Kan de forsvare tittelen? Ja, de kan faktisk det. Denne gangen har jeg faktisk større forventninger til Portugal, sier TV 2s anker Jan-Henrik Børslid.

– I tillegg til å være solide og kyniske bakover, har de mer krutt fremover. Cristiano Ronaldo sammen med Bruno Fernandes er verdensklasse. Det er lov å forvente mye av det portugisiske landslaget, men de har havnet i dødens pulje. De kan fort vinne hele EM, men de kan også ryke i gruppespillet.

Portugals tropp Trener: Suksesstreneren Fernando Santos er fortsatt Portugals sjef. Etter at han tok over i 2014 vant Portugal EM i 2016, mens de leverte et skuffende VM to år senere. Da røk de ut i 16-delsfinalen etter å ha tapt 1-2 mot Uruguay. Keepere: Anthony Lopes (Lyon), Rui Patrício (Wolves), Rui Silva (Granada) Forsvar: João Cancelo (Manchester City), Rúben Dias (Manchester City), José Fonte (LOSC Lille), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Nuno Mendes (Sporting CP), Pepe (Porto), Nélson Semedo (Wolves) Midtbane: William Carvalho (Real Betis), Danilo (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Goncalo Guedes (Valencia), João Moutinho (Wolves), Rúben Neves (Wolves), Sérgio Oliveira (Porto), João Palhinha (Sporting CP), Pote (Sporting CP), Renato Sanches (LOSC Lille), Bernardo Silva (Manchester City) Angrep: João Félix (Atlético Madrid), Diogo Jota (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Juventus), André Silva (Eintracht Frankfurt), Rafa Silva (Benfica)

B-lagets mann: Cristiano Ronaldo

Portugals store stjerne har snart herjet på den europeiske scenen i 20 år. Etter overgangen til Manchester United i 2003 har det kun gått én vei. Ronaldo scorer nesten like mål, som antall kamper han spiller. I sommer deltar han i sitt niende strake mesterskap med Portugal (fem EM og fire VM).

– Hvor mange år kan han spille? Kan han spille fire-fem år til? Ja, han kan jo det, sier Jesper Mathisen.

Se Ungarn–Portugal 15. juni klokken 18.00 på TV 2 og Play!

Ungarn:

Magyarok (Ungarerne) deltar i sitt andre strake EM. I 2016 tok de seg videre fra gruppespillet, noe som ser ut til å nesten være en umulig oppgave i år. Frankrike, Tyskland og Portugal er lagene som venter.

Med sin store stjerne Dominik Szoboszlai ute med skade ser det ut til å bli et tøft mesterskap det ungarske folket.

– Jeg mener keeper Péter Gulácsi blir den viktigste spilleren. Han har mye erfaring fra Bundesliga og er en av de bedre keeperne der. Klubbkompisen hans Willy Orban blir også sentral. De må først og fremst sørge for å tette igjen bakover, sier den norske Ferencváros-proffen Tokmac Nguen.

Ungarns tropp Trener: Italienske Marco Rossi har hatt stor suksess med landslaget etter at han tok over som landslagssjef i 2018. Keepere: Ádám Bogdán (Ferencváros), Dénes Dibusz (Ferencváros), Péter Gulácsi (RB Leipzig) Forsvar: Bendegúz Bolla (Fehérvár), Endre Botka (Ferencváros), Attila Fiola (Fehérvár), Ákos Kecskés (Lugano), Ádám Lang (Omonia Nicosia), Gergő Lovrencsics (Ferencváros), Loïc Négo (Fehérvár), Willi Orbán (RB Leipzig), Attila Szalai (Fenerbahçe) Midtbane: Tamás Cseri (Mezőkövesd), Dániel Gazdag (Philadelphia Union), László Kleinheisler (Osijek), Ádám Nagy (Bristol City), András Schäfer (Dunajská Streda), Dávid Sigér (Ferencváros), Kevin Varga (Kasimpasa), Roland Varga (MTK Budapest) Angrep: János Hahn (Paks), Filip Holender (Partizan), Nemanja Nikolic (Fehérvár), Roland Sallai (Freiburg), Szabolcs Schön (FC Dallas), Ádám Szalai (Mainz 05)

B-lagets mann: László Kubala

Kubala døde i 2002 og er et ganske ukjent navn i dagens generasjon. Men i 1999 ble ungareren kåret til tidenes Barcelona-spiller. I løpet av 186 kamper scoret han 131 mål for Barcelona.

Etter 2. verdenskrig flyktet Kubala fra Ungarn som hadde blitt kommunistisk. Han endte til slutt opp i Italia og skulle etter planen spille for Torino da de møtte Benfica i 1949. Han valgte å ikke bli med på turen til Portugal ettersom sønnen hans var syk.

Sønnens sykdom skulle vise seg å redde livet til Kubala. Da flyet som fraktet Torino-spillerne var på vei hjem fra Portugal styrtet det i det som ble omtalt som Superga-ulykken. Alle 31 som var om bord i flyet døde. Etter hvert endte Kubala opp i Barcelona hvor han ble en av klubbens største helter. Utenfor Camp Nou kan man nå se en statue av ungareren.

– Han var en helt enorm stjerne i Katalonia, sier Skjelbæk.

Se Ungarn–Portugal 15. juni klokken 18.00 på TV 2 og Play!