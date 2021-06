– Det blir et sort hull inni skallen på deg

Millioner av falske Rivotriler har de siste årene blitt solgt ulovlig i Norge. Arild Knutsen mener Rivotril er det nest mest brukte rusmiddelet etter alkohol, og at rusmiljøet er den minste kundegruppen.

Da lederen av Foreningen for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen var rusavhengig, var han selverklært storforbruker av det angstdempende legemidlet Rivotril. Nå er han bekymret for at bruken av pillene øker i samfunnet.

BEKYMRET: Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Dette er nok det nest mest brukte rusmiddelet i Norge. Etter alkohol. Dette er i skapene i de tusen hjem, ifølge Knutsen.

TV 2 har i flere saker fortalt om et internasjonalt nettverk som har smuglet inn titalls millioner falske Rivotril inn til Norge i en årrekke.

I et tilsynelatende vanlig hus i et villastrøk i Budapest, Ungarn produserte en vanlig elektriker og en kjemiker falske Rivotril døgnet rundt i et skittent og uhygienisk hjemmelaget laboratorium.

LABORATORIET: Like utenfor Budapest i et villastrøk, ligger huset med laboratoriet. Foto: Ungarsk politi

Sort hull i skallen

Knutsen utelukker ikke at han selv har prøvd de falske pillene da han var på kjøret for fire år siden. Han beskriver Rivotril som et heftig dop som kan slette deler av hukommelsen.

– Hvis du spiser fra 7-8 stykker så blir du så lammet i hode at du klarer ikke å gjennvinne de to tre forrige ukene i hukommelsen noensinne. Det blir bare helt blåst, det er akkurat som det blir et sort hull inne i skallen på deg, forteller Knutsen.

– Hva er det for noe? Er det angstdempende?

–Ja, det er angstdempende og beroligende. Hvis du hadde målt så er det mellom 10-20 valium i en Rivotril, sier Knutsen.



Advokat og husmødre-dop

Rivotril er egentlig et reseptbelagt angstdempende legemiddel. Men man kan få kjøpt dem flere steder i Oslo ulovlig. På et av disse stedene møter TV 2 en mann i 30 årene som vi kaller for "Morten".

– Jeg har ikke noe positivt å si om Rivotril, sier "Morten".

VELDIG VANLIG: "Morten" forteller om alle slags folk som kjøper falske Rivotriler. Foto: Per Haugen / TV 2

"Morten" har et vanlig liv og omgås mest folk utenfor rusmiljøet. Likevel brukte han Rivotril både før, etter og mens han var på jobb der han hadde ansvaret for en hel restaurant.

–Det endte opp med at jeg ikke visste hva jeg holdt på med på jobb. Jeg ble helt ufyselig når jeg spiste Rivotril, forteller "Morten".

I følge Morten kommer folk fra alle samfunnslag til Oslo sentrum for å kjøpe Rivotril. Mange vet at mye av det som selges er falske kopier, mens noen tror de kjøper ekte varer.

– Det kommer folk som sitter på kontorer, advokater, butikkansatte, småbarnsforeldre, alle mulige folk, sier "Morten".

I følge Arild Knutsen er Rivotril svært vanedannende. Når man ikke får nok piller utskrevet av legen tvinges man til å kjøpe på det ulovlige markedet. Han bekrefter at brukerene av Rivotril strekker seg langt utover det tunge rusmiljøet.

– Jeg tror det er det minste markedet, sier Knutsen.

– Hvis du jobber for hardt i næringslivet, som advokat eller ett eller annet sånn så kan du få stress-symptomer og søvnproblemer. Da går du ned hit og så kjøper du deg noen medikamenter, og da greier du å regulere den slags type liv.

Tror ikke på pilletørke

Selv om politiet nå har slått ut en stor Rivotril-liga tror hverken Morten eller Arild Knutsen at det blir pille-tørke i Norge særlig lenge.

–Det blir litt hardere kår og så kommer det tilbake andre tabletter. Det er den ballongeffekten. Når du klemmer på den ene siden av ballongen så tyter det desto mer ut på den andre siden.