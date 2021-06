Brudd for Farmen-Kjetil: – Uvdal er min største fotlenke

GOD KVELD NORGE (TV 2): Kjetil Nørstebø (31) bekymrer seg litt for fremtiden etter at det ble slutt med kjæresten, men han takket nei til Linni Meister.

Vi husker Nørstebø fra en av de mest dramatiske Farmen-finalene noensinne. Under finalen i 2018 tapte han mot Tonje Frøystad Garvik, gikk rett til skogs, deltok ikke på finalefesten, og dagen derpå beskyldte han henne for juks.

Nørstebø mente at Frøystad Garvik hadde fått spørsmålene på forhånd.

Han prydet forsidene på landets aviser, men klarte aldri å bevise sine påstander. Noen måneder senere var derimot smilet tilbake, for da hadde Kjetil tilsynelatende funnet drømmedama.

– Vi har prata mye om det har gått for fort, men man må jo gamble litt her i livet. Hvor galt kan det gå? Det er jo ikke verre enn at det ikke går, også er vi ferdige med det. Men, jeg har mer tro enn noen gang, sa han til God kveld Norge i 2019.

Kortvarig lykke

Dessverre så ble ikke lykken veldig langvarig, for når Nørstebø møter God kveld Norge igjen nå er han singel. Kjæresten som var fra Skjåk ville ikke bli i Nørstebøs hjemkommune Uvdal.

– Jeg var litt positiv og tenkte at jeg måtte finne meg en bygdedame, men så er det kanskje sånn at de helst vil støtte opp sin egen bygd. Så det var nok to personer som møtte hverandre som ikke ville gi slipp på egen bygd, forteller Nørstebø, og fortsetter:

– Bruddet var greit, vi hadde en god samtale og vi prater fortsatt. Så det er greit når det først skal gå galt, at man bevarer husfreden.

Ekskjæresten vet at God kveld Norge omtaler bruddet, men ønsker ikke å kommentere.

Uvdølingen har nå blitt 31 år og føler litt på presset om å stifte familie.

– Det jeg synes er verst er at man blir eldre og eldre. Hadde man vært 21 år så hadde jeg jo hatt ti år til å leke på og ha det moro. Målet må være å komme seg et skritt videre i livet, og det timeglasset begynner jo å renne litt, sier han.

Elsker Uvdal

Nørstebø eier camping, hytter, fiskevann og skisenter i Uvdal, og hans engasjement for hjembygda gjør det ekstra vanskelig å finne en jente.

– Det er veldig rart for meg fordi Uvdal er jo det jeg elsker høyest her i verden. Så det er jo trist at det jeg brenner så mye for også skal være min største fotlenke. Det skal være min største brems for å finne meg en dame som vil bo der, sier han.

– Så spørsmålet er hva som skal gå på bekostning av hva. Skal man ofre Uvdal? Noe må man ofre tror jeg. Eller så må jeg være veldig heldig og finne den rette, så enn så lenge klamrer jeg meg fast til det, smiler Nørstebø.

TVEKAMP: Kjetil slo Håkan Pettersson i tvekamp på Farmen. Foto: Alex Iversen / TV 2

Han har fått noen ymse tips til hvordan han skal få damene til å bli i bygda.

– Det er mange som sier at jeg må få bytte ut p-pillene med fluortabletter, slik at man får satt på en unge, for da er løpet kjørt. Enn så lenge så har jeg ikke gjort det da, ler han.

Kunne datet Linni

Faktisk så har Nørstebø nylig hatt mulighet til å gjøre TV-comeback, og det på et datingprogram.

– Broren min meldte meg på «Linni søker drømmeprinsen», så jeg hadde tilbudet om å få bli med der. De ringte og sa at hvis jeg ville være med så skulle jeg få bli med, forteller han.

PÅ LETING: Linni skal finne kjærligheten på TV, men det blir uten Kjetil. Foto: Discovery

– Jeg spurte om de trodde Linni passer inn i livet mitt? Nei, de var enig i at hun ikke gjør det, men de mente det kunne bli god TV.

Dessverre valgte uvdølingen å takke nei til tilbudet. God kveld Norge har vært i kontakt med Discovery som kan bekrefte at de tok kontakt med Nørstebø.

Fikk skisenteret på Everest

Da han var på Farmen var han frekk nok til å snike med seg reklame for skisenteret sitt, nemlig en t-skjorte med en «U» på. Målet hans er å få U`en i alle verdens hjørner, og nylig kunne vi se den på verdens høyeste fjell. Nørstebø sponset nemlig Frank Løke på vei mot toppen.

– Det begynte med at jeg møtte Frank på Geilo. Vi har mye til felles og litt å prate om. Da jeg så at han skulle til Mount Everest måtte jeg gripe sjansen. Det løste seg greit. Så det er jeg ganske stolt av, forklarer han.

PÅ TOPPEN: Her poserer Frank Løke med Uvdal Skisenter på toppen av Mount Everest. Foto: privat

– Frank har jeg mye respekt for, han setter i gang innsamlingsaksjoner til kreftsyke og så videre, så det å gi han noen penger for å gå opp til Everest og ta med seg et Uvdal-flagg, det synes jeg er vel brukte penger.