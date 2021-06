Advarer mot viral TikTok-video: – Håper videoen blir fjernet raskt

Den oppsiktsvekkende videoen begynner harmløst, før uvitende seere blir vitne til et grusomt syn.

Videoen starter med at en jente danser, slik mange gjør på den populære appen. Deretter følger det sjokkerende klippet. Jenta blir tilsynelatende halshugget. Nå har klippet gått viralt.

ADVARER: Helsesista advarer på hennes sosiale medier om den grusomme videoen. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Sosiale medier koker, og flere advarer nå andre mot slikt innhold.

En av dem er Tale Maria Krohn Engvik. Hun er bedre kjent som Helsesista, og bruker sine sosiale medie-kontoer til å hjelpe ungdom og voksne med spørsmål rundt helse, barn og unge.

Etter oppfordring fra sine unge følgere, er hun en av de som har valgt å advare mot TikTok-videoen.

– Jeg synes det er kjipt at slike videoer blir delt på plattformene som veldig mange unge oppholder seg på, sier Engvik til TV 2.

– Jeg håper videoen blir fjernet raskt, skriver hun i et Facebook-innlegg.

Et stort problem

Engvik påpeker at et stort problem er at barn og unge blir tilsendt slikt innhold, eller at de blir tvunget til å se det av andre.

– I fjor høst var det en som kontaktet meg om at noen på skolen hadde fysisk holdt han fast og tvunget han til å se på en video han selv ikke ville se. Det er viktig å få frem at det aldri må skje.

Hun mener det er viktig at det blir snakket om utforinger og ubehagelig innhold som dukker opp, selv om hun har blandede følelser rundt å dele et slikt innlegg.

– Det er litt med en bismak at jeg deler slike innlegg. Det gjør kanskje at flere oppsøker videoen, men det gjør også at flere blir oppmerksomme på det. Det gir en anledning til å snakke om slikt innhold.

TikTok fremmer slike videoer

Sosiale medier-ekspert, Ingvild Moen, mener det er er vanskelig å få fjernet sånne typer videoer.

DIALOG: Sosiale medier ekspert, Ingvild Moen, sier det er viktig å snakke med barna om slikt innhold. Foto: Olav Mellingsæter

– Hvis mange nok rapporterer videoen, og moderatorene får vite om hva som er innholdet i videoen, skal videoen bli tatt ned ganske rast. Utforingen er at når den ligger på nett kan den kopieres og spres andre steder, sier Moen.

Hun påpeker også at et av problemene er at algoritmene til TikTok gjerne fremmer innhold som blir mye sett - noe dansevideoer ofte blir. Videoen kan derfor dukke opp i veldig mange sin feed.

– Om videoen inneholder fint innhold eller innhold som er hårreisende, vet ikke algoritmen. Det gjør at videoer kan spre seg helt sinnsykt fort, påpeker Moen.

Ber foreldrene ta grep

Engvik påpeker at foreldre og voksne ikke bør bli sinte og redde når barna forteller om slikt innhold, og heller stå i det sammen med dem.

– Det er utrolig viktig at vi snakker sammen med barna om det de opplever, også på nett og sosiale medier. At de vet de alltid kan snakke med oss voksne om ekle eller vonde ting. Og at de reflekterer over hva de selv deler og hvordan det kan påvirke andre, sier Engvik til TV 2.

Moen stiller seg bak det Engvik sier, og mener at håndteringen av sosiale medier blant unge er en av foreldres vanskeligste oppgaver. Hun har spesielt to råd man bør ta til seg.

– Det viktigste er at barna får snakket med en voksen som de kan bearbeide slike ting med. Det er også viktig å formidle til barna at ikke alt man ser på internett er ekte og at det er mye som er lett å forfalske.