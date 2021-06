Hytteeiere tapte søksmål mot Staten: – Jeg er skuffet og sjokkert

Mandag kom lagmannsrettens avgjørelse i den betente hyttesaken, der over tusen norske hytteeiere har saksøkt staten for å slippe karantene etter å ha vært i Sverige.

Hytteeierne vant i Oslo tingrett i februar, men saken ble anket av Staten. I mai gikk ankesaken i Borgarting lagmannsrett og nå er dommen klar.

– I motsetning til tingretten kom lagmannsretten til at forskriften var gyldig, står det i dommen.

Lagmannsretten mener at kravet om karantene ikke krenker hytteeiernes menneskerettigheter, og at dette er rettferdiggjort av hensyn til å beskytte liv, helse og økonomi.

– Lagmannsretten har kommet til at Staten, ved Helse- og omsorgsdepartementet, skal frifinnes.

Kun dagstur

Det er til sammen registrert 12.400 norskeide hytter i Sverige.

I dag kan man reise til hytta i Sverige i forbindelse med nødvendig vedlikeholdsarbeid, men ikke overnatte om man skal unngå karantene.

Gruppen som står bak søksmålet mener at statens vedtak om karanteneplikt er ugyldig fattet og i strid med både menneskerettighetene og EØS-avtalen.

Seks hytteeierne står formelt som saksøkere i saken, mens over tusen andre hytteeiere også stiller seg bak saken, og har gått sammen for å hyre inn advokat.

– Alvorlig bekymret for rettstatens fremtid

Flere av hytteeierne reagerer kraftig på lagmannsrettens dom.

– Det er trist. Jeg synes ikke dette er demokratisk, sier hytteeier Einar Rudaa, som er en av seks som saksøkte Staten.

Saken har fått mye oppmerksomhet og over tusen hytteeiere har engasjert seg i rettssaken.

– Vi er veldig skuffet og sjokkert over at lagmannsretten valgte å se bort ifra tingrettens vurdering, sier Heidi Furustøl, som er en av to administratorer som har vært med på å organisere gruppen som sto bak søksmålet.

I SVERIGE: Heidi Furustøl er en av mange hytteeiere som mener grunnleggende menneskerettigheter blir brutt når det fremmes karantenekrav etter opphold på hytter i Sverige. Foto: Privat

Furustøl synes det er vanskelig å forstå det gjeldende regelverket.

– Vi får unntak fra karantene for å dra på dagstur, men hvis vi legger hodet på puta og sover over, så må vi plutselig på karantene. Det gir ikke mening, sier Furustøl.

Hytteeierne synes det er oppsiktsvekkende at Staten ikke kan gi en bedre begrunnelse og reagerer på at vurderingene bak karantenekravet enten ikke er skrevet ned eller er inntatt i dokumenter som offentligheten ikke har tilgang til.

– Vi er alvorlig bekymret for rettstatens fremtid og hva regjeringen vil tillate seg neste gang vi står i en alvorlig pandemi, skriver Furustøl og Rudaa i en felles pressemelding for hytteeierne.

Vurderer å anke til Høyesterett

Hytteeierne vurderer nå om de skal anke dommen.

– Nå skal vi sammen med våre dyktige advokater først lese dommen nøye, før vi vurderer anke til Høyesterett, skriver hytteeierne.

De mener saken handler om demokarti og menneskerettigheter.

– Denne saken er av en så viktig prinsipiell karakter, ikke bare for oss som har vårt andre hjem i Sverige, men for alle nordmenn og rettstaten Norge,

– Ulemper og økonomisk tap

Tingretten sa seg enig i at reglene om innreisekarantene er et inngrep i saksøkernes bevegelsesfrihet og retten de har til respekt for hjem og familieliv. Domstolen konkluderte derfor med at vilkårene for karanteneplikt er ugyldige.

Advokat Ida Thue hos Regjeringsadvokaten sa i sitt sluttinnlegg i tingretten at tiltakene medfører ulemper og økonomisk tap for mange i samfunnet.

– Enkeltpersoner vil alltid kunne hevde at tiltak rettet mot dem er overflødige, slik at andre bør bære belastningen. Regjeringen må imidlertid gjøre en samlet vurdering av hvilke tiltak som skal settes inn, basert på den gjeldende smittesituasjonen, sa hun.