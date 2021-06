En rekke destinasjoner er allerede fullbooket – disse perlene vil «alle» til

Ifølge atferdspsykolog har korona endret nordmenns ferievaner – kanskje for alltid.

Mye tyder på at regjeringens oppfordring om norgesferie har blitt tatt på alvor.

Først ble feriehusene, og da spesielt de dyrere, revet bort fra markedet. Det har også vært en enorm etterspørsel etter bobil og båt.

– Alt som kjennetegner en norgesferie har hatt en enorm økning i etterspørsel hos oss. Det har vært ganske ville tilstander på de faktorene som viser at nordmenn skal være i Norge, sier kommersiell direktør Terje Berge i Finn reise.

Mens hotellferie i Norge tidligere har vært noe vi kan ta litt mer på sparket, er en rekke destinasjoner allerede fullbooket i år.

Skal du dit «alle» vil, mener Berge at dette ikke er tiden for å sitte på gjerdet.

Oppleves fortsatt som en risiko

RISIKO: Atferdspsykolog Ida Kopperstad i Mindshift tror at mange fortsatt opplever det som risikabelt å booke utenlandsferie. Foto: Privar

Til tross for koronasertifikat, at mange er vaksinert og en stadig bedre smittesituasjon hjemme og Europa, planlegger nordmenn for norgesferie også i år.

Atferdspsykolog Ida Kopperstad i Mindshift tror at det handler om trygghet og forutsigbarhet.

– Sommerferien nærmer seg, og mye er fremdeles usikkert med tanke på utenlandsferie. Derfor har nok mange allerede bestemt seg for å feriere i Norge, selv om det kanskje kan åpne seg flere feriemuligheter. Det oppleves som det tryggeste, sier hun.

Pandemien har generelt vært preget av mange store og plutselige endringer.

– Vi har virkelig fått vist hvor fleksible og tilpasningsdyktige vi kan være, men det er også slitsomt å stå i det uforutsigbare, sier Kopperstad.

Derfor tror hun at de fleste ønsker seg en sommerferie preget av mer forutsigbarhet.

– Det oppleves nok fortsatt som en risiko å reise utenlands. Det er i tillegg veldig krevende å holde oversikt over hvordan reglene er i de ulike landene, og derfor vil nok de fleste gå for den fine, trygge Norgesferien i år også, sier Kopperstad.

Det er gir håp til til norske reiselivsbedrifter, som hadde det svært utfordrende økonomisk i fjor.

SOMMER: Utsiktspunkt på klatrestien Via Ferrata Loen med utsikt mot Lodalen og Lovatnet i Stryn. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hit vil «alle»

Bookinger til norske hoteller har økt med 20 prosent i år sammenlignet med i fjor, ifølge Finn.no.

Når det kommer til hotellferie i Norge, er det et særlig ett mønster som går igjen.

– Det blir alltid mest volum på de største byene. I tillegg er det også en del hoteller som er «perler» som mange vil feriere på, sier Terje Berge i Finn.

Oslo har desidert flest bookinger så langt. Bergen og Trondheim peker seg også ut som favoritter.

HOTELL: Kommersiell direktør Terje Berge i Finn reise forteller om at langt flere bestiller opphold på hotell. Foto: Privat

Hvis du planlegger feriere i de største byene i Norge, så mener Berge at det ikke haster like mye med å bestille.

Det er de mer unike hotellene som er eller begynner å bli fulle.

– Det er fortsatt mye ledig i de større byene, og det kommer det trolig til å være også i løpet av sommeren. De fleste booker fortsatt kort tid i forveien på disse. Samtidig er det en del destinasjonshoteller som er fulle allerede nå, sier han.

Turister i eget land

Også Virke opplever at flere enn noen gang tidligere sier at de skal benytte seg av hotell og andre overnattingsmuligheter i Norge i sommer.

– Før pandemien reiste vi mye på besøk til hverandre. Nå er det langt flere som ønsker å være turister i eget land ved å bo på hotell eller andre overnattingsmuligheter. Det er godt nytt for en hardt presset reiselivsnæring, som ikke kan forventet noe særlig utenlandske turister i år heller, sier Astrid Bergmål, som er leder i Virke reiseliv.

Hun peker på at hele Vestland fylke har seilt opp som en feriefavoritt hos nordmenn.

ETTERSPØRSEL: Astrid Bergmål i Virke er glad for at reiselivsnæringen opplever større etterspørsel etter overnatting blant nordmenn. Foto: Virke

– På de populære turiststedene er mye allerede booket, men det er fortsatt mange steder som man fremdeles kan få tak, sier Bergmål, som oppfordrer folk til å reise mer utenfor allfarvei.

Mens fellesferien i Norge er i juli, varer en vanlig sommer for den norske turistnæringen vanligvis fra mai til september. Uten utenlandske turister kan det derfor være lettere å kapre drømmedestinasjonen dersom du er litt mer fleksibel.

– Har du mulighet til å legge ferien før eller etter juli, så er mye ledig, så det er et godt tips til dem som har mulighet til det, sier hun.

Selv om det er populært med hotellferie i storbyene, søker også mange etter ferie nær kjente naturdestinasjoner. Her fra Sunnmøre. Foto: Kåre Breivik / TV2

Nordmenn vil ha luksus

Mens det gjerne er de dyrere hotellene, som blir raskt fullbooket, mener Berge at det kan åpne for gode kjøp på de mer rimelige.

– Å bo på hotell i sommer kan bli ganske rimelig, ettersom det er destinasjonshotellene, som er dyrere, som blir raskere blir fullbooket, sier han.

Kristiansand peker seg også ut som nordmenns favorittdestinasjon i år.

Dyreparken i Kristiansand har blant annet opplevd en vanvittig økning og et enormt forhåndssalg, forteller Berge.

– Da drypper det jo også på Kristiansand sine hoteller i tillegg, sier han.

TV 2 har tidligere skrevet om at Thon Hotell i Lofoten er fullbooket for hele sommeren.

Ellers er Dr. Holms Hotel på Geilo også en klassiker.

– Dette hotellet er alltid populært og er fullbooket i alle fellesferier, sier han.

Vi reiser dit andre er

I fjor ønsket mange seg til Romsdals- eller Besseggen, Dronningstien og Preikestolen, som er populære naturdestinasjoner.

Hotellene ble også raskt booket opp langs kysten på Sørlandet og Vestlandet, som forbindes med sommer og sol.

Det som ble de mest populære destinasjonene da, vil etter all sannsynlighet også bli de mest folksomme i år.

– Vi påvirkes i stor grad av det andre gjør. Ikke nødvendigvis fordi vi vil det samme, men fordi det øker tilgjengeligheten. Legger alle ut bilder fra Lofoten, vil vi reise dit fordi vi vet om det, sier Kopperstad.

De mest tilgjengelige reisemålene er de du allerede har lest om eller hørt om.

– Det var komisk da jeg var i Lofoten i fjor. Det å møte så mange kjentfolk tilfeldigvis på en øde øy er nok noe som vil være typisk for sommeren 2020 og 2021, sier atferdspsykologien.

Mens vi tidligere kunne reise til utlandet med en «garanti» om finvær, har Norgesferien trolig også gjort nordmenn mer fleksible.

– Jeg opplever at folk i større grad er fleksible og reiser litt etter været. Når vi planlegger for Norgesferie må vi ta hensyn til det norske klimaet, sier Kopperstad.

NATUR: Telt ved Strynevatnet på Mindresunde Camping i fjor. Foto: Frode Sunde / TV 2

Har kommet for å bli

Når verden åpner opp, vil nok mange gå tilbake til vanen om å tilbringe deler av ferien i utlandet.

Samtidig mener atferdspsykologen at disse to årene har endret oss, og at vi sannsynligvis har fått en mer positiv holdning til å feriere i Norge.

– Før da vi tenkte på ferie, tenkte mange på «syden» eller utenlandsreiser. Nå har Norgesferie også blitt normalatferd. Jeg tror at Norge vil være et vanlig alternativ til hvor man skal legge ferien også i årene som kommer, sier Kopperstad.