Barça-signering med frekt stikk til Manchester United

Eric Garcia vender tilbake til røttene og Barcelona. Fra 1. juli er 20-åringen Barcelona-spiller etter fire år i Manchester City.

I Spania blir han sammenlignet med Gerard Piqué, som i likhet med Garcia gikk gradene i Manchester før han tok med seg flyttelasset og signerte for gamleklubben Barcelona igjen. Pique spilte imidlertid for Manchester Citys byrival Manchester United.

TIDLIGERE CITY: Eric Garcia. Foto: Rui Vieira

Garcia er ikke tvil om det var han som spilte for det beste laget i Manchester, og liker ikke å bli sammenlignet med Piqué, som har vunnet alt med Barcelona og det spanske landslaget.

– Jeg bryr meg ikke om sammenligningen med Piqué, fordi vi er forskjellige fotballspillere, ikke sant, sier han i et intervju med L'Esportiu.

– For å være ærlig, så pleier jeg å snakke ned den sammenligningen. Gerard har vunnet og oppnådd alt, han er en av verdens beste midtstoppere. Jeg er bare 20 år og er i starten av min karriere, slår han fast, før han likevel kommer med et frekt stikk til Piqués gamleklubb Manchester United:

– Den eneste like er at vi begge er fra samme akademi, og vi begge har bodd i Manchester. Men han spilte ikke for et like godt lag. Jeg var mer heldig og spilte for det beste laget i Manchester. Så det er synd for ham, sier Garcia.

Han angrer ikke et sekund på at han pakket flyttelasset og skrev under for gamleklubben Barcelona, til tross for Manchester Citys enorme suksess i Premier League denne sesongen.

– Jeg har tenkt mye på fremtiden og hva som er best for meg nå. Jeg synes det var en modig avgjørelse. Jeg er overbevist om at de stegene jeg nå tar i min karriere er helt riktige, mener han.