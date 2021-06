Delta-viruset gir fortsatt nedstengt Trondheim

Til tross for at bare fem nye er smittet i Trondheim blir byen fortsatt et nedstengt område. Den indiske mutanten, Delta-viruset, regnes som mer smittsom. Kommuneledelsen tar ingen risiko.

Mandag formiddag ble det bekreftet at den indiske mutasjonen, kalt Deltaviruset, er påvist i Trondheim. Overlege ved St Olavs hospital, Andreas Christensen, sier til Adresseavisen at 11 tilfeller av Delta-varianten er bekreftet etter analyser på et sykehuslaboratorium.

Sist uke ble Trondheim kommune lukket for de fleste aktiviteter. Det ble innført total skjenkestopp, maks to gjester hjemme, påbud om hjemmekontor og treningssentra og andre møteplasser ble stengt.

Nå går det mot at de meget strenge tiltakene fortsetter ennå ei uke. Helgas godvær, med temperaturer opp mot tretti grader, førte til voldsomt store ansamlinger av unge mennesker rundt om i parker og på andre grønt-områder. Kommunedirektøren uttrykte bekymring allerede før helga.

MINGLING OG FESTING HER PÅ PLENEN: Det ble observert en gruppe på 200 unge som satt tett i tett gjennom kvelden og natta. Ifølge kommunedirektøren er dette ugreit. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Til Adresseavisen sier kommunedirektør Morten Wolden at det ble oppdaget avvik da vekterne kommunen har hyret inn besøkte ulike steder, som Skansenparken.

– Lørdag var det iallfall 200 personer i Skansenparken, med mingling, dansing og festing. Det er ikke greit nå, understreker Wolden til avisa.

Fire på sykehus

BARE FEM NYE SMITTEDE: Selv om smittetallet for søndag var lavt er det ingen grunn til å lette på tiltakene, mener kommuneledelsen. De går inn for å fortsette fram til neste uke. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Fire pasienter med covid-19 er innlagt på St Olavs hospital for tida. I en pressemelding opplyser sykehuset at to pasienter får intensivbehandling.

Vaksinedose nummer 100.000 settes mandag i Trondheim.

Den midlertidige forskriften som ble vedtatt tirsdag i forrige uke skal opp til behandling i denne ukas formannskap tirsdag. Forslaget fra kommunedirektøren er å forlenge de harde tiltakene fram til 15.juni.