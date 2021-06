Forbannet over manglende vaksinering: – Det ville vært lurt og solidarisk å gi dem vaksine

Søndag kveld kom meldingen om at Spanias kaptein Sergio Busquets er smittet av koronaviruset, og er usikker til resten av mesterskapet.

Foreløpig er ikke noen flere i den spanske EM-delegasjonen smittet, men det fryktes flere positive prøver.

I følge den spanske avisen AS er landslaget skuffet over helseminsteren i Spania, Carolina Darías. Grunnen er at de ikke har fått koronavaksinen før EM startet.

I over to måneder har fotballforbundet forsøkt å overtale myndighetene om å få vaksinen. Så sent som i slutten av mai hadde forbundspresident Luis Rubiales kontakt med myndighetene - men uten hell.

Det som har irritert Rubiales og resten av forbundet er at de spanske OL-utøverne skal bli vaksinert i forkant av OL i Tokyo. Det blir ikke fotballspillere som skal til EM.

– Balanseres på at det ikke skal bli utbrudd

TV 2s kommentator Kasper Wikestad mener den positive prøven til Busquets er svært uheldig for Spania.

– Dette er ekstremt dårlig nytt for Spania. Selv om han ikke er verdens beste i sin posisjon lengre, er han fortsatt veldig viktig med rutinen og rollen hans i laget, sier han.

Han er spent på hva som skjer videre, både med Spania og mesterskapet.

– Man har gått all in på å gjennomføre som planlagt. Mesterskapet balanseres på at det ikke blir utbrudd, sier Wikestad.

Preisdenten i det spanske fotballforbundet Luis Rubiales (t.h) er lite fornøyd med de spanske myndighetene over å ikke ha fått vaksine. Her sammen med UEFA-president Aleksander Ceferin (t.v) og FIFA-president Gianni Infantino. Foto: Pierre-philippe Marcou

Mener de burde fått vaksine

De europeiske ligaene ble fullført som planlagt, og i Premier League har det vært få kamper som har blitt utsatt.

– I de siste testrundene i Premier League var det ingen positive prøver. Derfor har det sett ganske lyst ut.

Wikestad syns det er vanskelig å mene om EM-delegasjonene burde blitt vaksinert. Kommentator i TV 2, Mads Kaggestad, er derimot klar på at utøverne og støtteapparat burde blitt prioritert.

– Jeg syns det hadde vært naturlig å tilby dem vaksine. Når de er ute og reiser fra land til land hadde det vært respektfullt overfor vertsnasjonene, sier kommentatoren.

TV 2s kommentator Mads Kaggestad. Foto: Erik Edland / TV 2

– Stusser over UEFA

Han forstår at det spanske landslaget er skuffet over helseministeren i landet.

– Det ville vært lurt og solidarisk å gi dem vaksinen. I tillegg kunne de gått frem som et godt eksempel for resten av innbyggerne.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) forhandlet frem vaksiner direkte med legemiddelbransjen som skal gå til delegasjoner som skal til OL i Tokyo.

– Dette er viktig og bra for idretten. Spesielt med tanke på å vise ydmykhet for japanerne, sier Kaggestad.

UEFA har ikke forhandlet frem vaksine til EM-troppene.

– Litt rart er det. Samtidig har de aldri vært en foregangsorganisasjon på noen områder.

Om Spania ikke blir ytterligere rammet, vil de møte Sverige i første kamp mandag 14. juni. Deretter står Slovakia (18.06) og Polen (22.06) for tur for EM-mesterne fra 2008 og 2012.