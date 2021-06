Her blir tenåringsmammaen tatt på fersken: – Ville beskytte barnet mitt

Texas-kvinnen er moren til ei 13-år gammel jente, og forrige uke bestemte Garcia seg å gå på skolen i San Elizario utkledd som henne.

– Det var et sosialt eksperiment. Jeg ville se om jeg kunne klare å gjøre dette hele skoledagen uten at noen la merke til det, sier hun.

Det hele ble filmet og lagt ut på Garcias YouTube-kanal.

Videoen er snart sett 250.000 ganger.

Skinny jeans og munnbind

I videoen ser man hvordan 30-åringen har på seg skinny jeans, joggesko, hettegenser og munnbind mens hun deltar i skoletimer, hilser på skolens rektor og spiser nuggets i kantina.

El Paso Times skriver at ingen oppdaget Garcia før skoledagen snart var slutt.

ARRESTERT: Casey Garcia på politiets arrestasjonsfoto. Foto: Politiet

Det var en lærer som avslørte stuntet da hun tok en nærmere titt på «13-åringen» og oppdaget at det var 13-åringens mor som hadde kledd seg ut.

I videoen ser man hvordan Casey Garcia er blitt tatt på fersken og bedt om å møte opp på rektors kontor.

Skoleledelsen ringte til politiet i San Elizaro, og Garcia ble fredag arrestert og fraktet til El Paso County Jail.

Garcia filmet også da politiet dukket opp utenfor huset, og også denne videoen har havnet på YouTube.

Hun ble arrestert under påskuddet om at hun var etterlyst for en trafikkforseelse, og ble senere siktet for ulovlig ferdsel på andres eiendom og for å ha tuklet med offentlige registre.

Hun ble løslatt etter å ha punget ut en kausjon på 7908 dollar, altså over 65.000 kroner.

Vil ha bedre sikkerhet

I en oppfølgervideo forteller Garcia at hun laget videoen for å vise hvordan folk med skumle intensjoner kan ta seg inn på skoler og for eksempel skade barn.

– Vi trenger bedre sikkerhet på skolene våre. Det var dette jeg prøvde å bevise. Jeg føler at jeg beviste det, sier hun.

Garcia forteller at hun ble tatt på senga over at videoen gikk viralt, og av at noen har kritisert henne for stuntet.

– Jeg viste frem farene på skolene våre, og jeg prøver å beskytte mine og dine barn. Hvis du vil ta meg for det, har jeg ikke mer å si, sier hun.

Går gjennom sikkerheten

Skolens rektor, Jeannie Meza-Chaves, innrømmer overfor lokalkanalen KTSM ifølge Newsweek at de hadde et «sikkerhetsbrudd», og bekrefter at en forelder tok seg ulovlig inn på skolen.

– Vi kan forsikre dere om at våre sikkerhetstiltak blir gjennomgått og evaluert, sier hun.