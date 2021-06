Halskjedet fikk internett til å koke

Logan Paul overrasket mange og klarte å stå i mot i åtte runder i showkampen mot den tidligere verdensmester Floyd Mayweather i natt.

Det var imidlertid ikke bare det som fikk internett til å koke både før og etter kampen, skriver flere internasjonale medier, deriblant Sporten.dk.

DYRT KORT: Logan Paul hadde et Pokemon-kort rundt halsen. Foto: Chandan Khanna

Logan Paul entret nemlig bokseringen med et helt spesielt halskjede. YouTube-stjernen hadde iført seg et Pokemon-kort rundt halsen, nærmere bestemt et «Hologram 1.st edition Charizard» i perfekt stand. Kortet har en verdi på over en million norske kroner.

Logan Paul kjøpte selv kortet av en samler tilbake i oktober 2020 for omlag 900.000 kroner, og nå har det en estimert verdi på rundt 1,3 millioner kroner.

Den 26-år gamle YouTube-stjernen er en stor fan og samler av Pokemon-kort, og derfor var det for mange kanskje ikke så overraskende at han valgte å møte opp til boksekampen mot Mayweather med det flotteste kortet han har i samlingen sin.

Nattens kamp var forøvrig første gang en profesjonell bokser møtte en ren underholder. Det blir det gode penger av.

Ifølge spanske AS forventet Mayweather, kjent under kallenavnet «Money», å håve inn intet mindre enn 100 milloner dollar på nattens kamp. Til tross for sin manglende erfaring i ringen, kan Paul likevel regne med å sitte igjen med 20 millioner.