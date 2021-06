Død mann funnet på torg i Fredrikstad

Innsatsleder Øst, Stig Øvergaard, sier til TV 2 at teknikere på stedet har konkludert med at mannen, i 20-årene, ikke har blitt utsatt for ytre vold.

Operasjonsleder Atle Vesttorp sier imidlertid at dødsfallet karakteriseres som mistenkelig «i og med at personen er funnet alene utendørs».

– Dermed innleder vi en etterforskning, for å finne ut av om dette er et resultat av en straffbar handling eller av naturlige årsaker, sier Vesttorp.

Politiadvokat Tea Sletto Øverseth sier at politiet har identifisert mannen.

– Vi har opprettet straffesak, og besluttet at mannen skal obduseres, sier hun.

Funnet av forbipasserende

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 07.30. Personen ble funnet av en forbipasserende.

Vesttorp forteller at en krimteknisk avdeling er på stedet for å gjøre undersøkelser, og at det har blitt sperret av et lite område på torget i forbindelse med dette.

Ingen pågrepet

Ingen har blitt pågrepet i forbindelse med saken.

– Om noen har observert noe, så ønsker vi å høre fra dem, sier Øverseth videre.

Det var Fredriksstad Blad som først omtalte dødsfallet.