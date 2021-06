Kirken innfører «drop-in-dåp»

– Gud er like glad for alle som blir døpt og gir det samme løftet for alle, og det er vår oppgave å legge til rette for at dette kan skje for alle, sier preses Olav Fykse Tveit i Den norske kirke til NRK.

Kirkene stengte 12. mars 2020, for første gang siden middelalderen, på grunn av koronakrisen.

Gudstjenester ble holdt på nett, og både bryllup, dåp og begravelser ble rammet av tiltakene. Fra mai samme år ble det åpnet for gudstjenester og arrangementer med smittevern.

