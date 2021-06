Ruud: – Vi får se hva som skjer etter Wimbledon

Fristen for å melde seg på til OL-tennisen i Tokyo er 5. juli. I vinter sa trenerpappa Christian Ruud til NTB at en avklaring rundt sønnens deltakelse ville bli tatt innen midten av juni.

Den olympiske tennisturneringen går mellom 24. juli og 1. august. I den perioden er Ruud påmeldt til å konkurrere i sveitsiske Gstaad og østerrikske Kitzbühel. Før det skal han også etter planen spille i Båstad i Sverige.

Alle de tre turneringene spilles på grus. Det er Ruuds favorittunderlag.

Selv om det per i dag ikke er plass til OL i 22-åringens kalender, trenger ikke det bety at lekene allerede er utelukket.

– Jeg er påmeldt til disse turneringene, men vi får se hva som skjer etter Wimbledon, sa Ruud til NTB etter fredagens tap i Roland-Garros.

Wimbledon er neste Grand Slam-sjanse for Ruud. Prestisjeturneringen på gress går i London mellom 28. juni og 11. juli.

I motsetning til andre idretter har ikke OL skyhøy status blant tenniseliten. Det er vanlig at flere av de største stjernene dropper å delta. Det som tilsier at Tokyo-lekene går uten Ruud, er at han i samme periode kan spille i Europa og forsvare viktige rankingpoeng.

Hans neste oppgave blir en turnering på Mallorca. Den spilles på ATP 250-nivå og varer fra 19. til 26. juni

(©NTB)