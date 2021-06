Fotballryktene: – Dortmund avslører prisen de vil kreve for Braut Haaland

Dortmund har gitt beskjed om hvor mye Erling Braut Haaland vil koste. Og PSG-sjefen har uttalt seg om Kylian Mbappés fremtid. Her er mandagens fotballrykter.

Paris St-Germain.sjef Nasser Al-Khelaifi fastslår i et nytt intervju at klubben aldri kommer til å selge Kylian Mbappé, 22-åringen er ikke til salg, uansett pris, sier han, ifølge spanske AS.

Dortmund har satt prislappen på Erling Braut Haaland. Det vil koste 200 millioner euro, eller litt over to milliarder norske kroner, å kjøpe nordmannen denne sommeren. Det melder AS.

Etter å ha gått glipp av Buendia, er Arsenals hovedprioritet å hente Martin Ødegaard permanent fra Real Madrid i sommer. Det er imidlertid usikkert om Real Madrid faktisk kommer til å selge den 22 år gamle nordmannen som nylig leverte en skuffende landskamp for Norge mot Hellas. Det melder Football London.

Barcelona ønsker å kjøpe Manchester Citys spanske forsvarsspiller Aymeric Laporte og vil tilby Sergi Roberto i bytte som en del av overgangsavtalen, rapporterer spanske Sport.

Olivier Giroud (34) kan fremdeles gå til AC Milan, til tross for at Chelsea nylig forlenget kontrakten med spissveteranen for ett år, melder Goal.

Barcelona har bestemt seg for å gi et forbedret tilbud til Georginio Wijnaldum. Men 30-åringen har fått tilbudt det dobbelte i lønn hos PSG, og ser ut til å skrive en treårskontrakt med den franske toppklubben, melder Fabrizio Romano på Twitter.

Juventus skal være i sluttforhandlinger med Nederland-stjernen Memphis Depay. 27-åringen får forlate Lyon gratis, melder Mundo Deportivo.

Atletico Madrids trener Diego Simeone er i ferd med å forlenge sin kontrakt med klubben frem til sommeren 2024. I sommer vil han kjøpe Lautaro Martinez fra Inter Milan. Det hevder AS.

Borussia Mönchengladbach krever 40 millioner euro i overgangssum for Jonas Hofmann. Både Leicester, Tottenham, Chelsea og Atletico Madrid er interessert i den 28 år gamle tyske kantspilleren, ifølge Leicester Mercury.

Tottenham skal i samtaler med tidligere Juventus-sjef Fabio Paratici om trenerjobben denne uken, etter at samtalene med Antonio Conte kollapset forrige uke, ifølge Mirror.

Lazio kommer til å ansette tidligere Juventus og Chelsea-trener Maurizio Sarri (62) som klubbens nye manager i løpet av denne uken, skriver Corriere dello Sport.