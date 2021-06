Boko Haram-leder skal være død

Nyheten om dødsfallet fremgår i et lydopptak gjort av den Islamske Stat i den Vest-Afrikanske provinsen (ISVAP). Nyhetsbyrået AFP er blant mediene som har fått tilgang til lydopptaket.

Ifølge ISVAP, en direkte konkurrent til den nigerianske gruppen Boko Haram, skal Abubakar Shekau ha mistet livet da han detonerte eksplosiver under en kamp mellom de to militantgruppene.

I mai kom det ubekreftede meldinger om at Shekau var død, og han har også blitt meldt drept tidligere, skriver BBC.

Boko Haram-lederen har blitt erklært død en rekke ganger, bare for å dukke opp i live. Foto: AP Photo

Verken Boko Haram eller nigerianske myndigheter har så langt bekreftet dødsfallet.

Skal ha sprengt seg selv

I det udaterte lydopptaket sier en mann antatt å være ISVAPS leder at Shekau «tok sitt eget liv ved å detonere eksplosiver».

Medlemmer av ISVAP skal ifølge lydopptaket ha forfulgt Shekau og tilbudt ham en sjanse til å bli med i ISVAP.

– Shekau ville heller bli ydmyket i etterlivet enn å bli ydmyket på jorden, sier ISVAP-lederen.

Da Shekau ble meldt drept forrige måned, sa nigerianske myndigheter at de ville etterforske saken. En talsperson for forsvaret sa til BBC at de gransket hendelsen, men ønsket ikke å kommentere ytterligere før de sikkert kunne si hva som hadde skjedd.

Propaganda-mester

Shekau har blitt erklært død flere ganger tidligere, bare for å dukke opp i live. Han ble Boko Harams leder i 2009, og transformerte gruppen fra en liten undergrunnsbevegelse til en dødelig milits som siden har herjet Nigeria.

Under Sykehus ledelse, har Boko Haram gjennomført en rekke bombeangrep og kidnappinger nord-øst i landet. Fra 2014 har gruppen overtatt en rekke byer i et forsøk på å innføre Sharia-lover i området.

Boko Haram har utgitt en rekke propagandavideoer, her fra 2018. Foto: REUTERS

Shekau, som antsas å være i midten av 40-årene, har takket være sine blodige propagandavideoer blitt sammenliknet med Osama bin Laden.

– Jeg liker å drepe, akkurat som jeg liker å slakte kyllinger og sauer, sa han i en video fra 2012.

For ekstrem for IS

Siden han tok over styringen i Boko Haram, har over 30 000 mennesker mistet livet og mer enn to millioner mennesker blitt drevet på flukt.

Etter at gruppen kidnappet hundrevis av skolejenter, havnet Shekau på USAs internasjonale terrorliste. Amerikanske myndigheter har plassert en dusør på 58 millioner kroner på Shekaus hode.

Boko Haram-lederens ekstreme blodtørst gjorde at han til og med ble avvist av den Islamske Stat, som kuttet alle bånd med Boko Haram i 2016.