Rekordhøy støtte til EØS-avtalen

Målingen er gjennomført av Sentio for Nationen og Klassekampen.

Fortsatt er det et klart flertall mot norsk EU-medlemskap, men 29, 2 prosent oppgir at de ønsker dette. Det er den høyeste oppslutningen siden oktober 2010, skriver Nationen. 62 prosent er imot, mens 8,8 prosent svarer at de ikke vet.

65,9 prosent oppgir at de ville ha stemt for en EØS-avtale, noe som er den høyeste oppslutningen som noen gang er målt her i landet. Her svarer 22,2 prosent nei og 11,9 prosent vet ikke.

– De siste fem–seks årene har oppslutningen om EØS-avtalen vært formidabel og jevnt økende. Samtidig ser vi at stadig flere snuser på tanken om et norsk EU-medlemskap, sier generalsekretær Fredrik Mellem i Europabevegelsen til Nationen.

Leder Roy Pedersen i Nei til EU mener det ikke er snakk om et stemningsskifte i holdningen til EU.

– Målingen viser at tallene er ganske stabile. Den bekrefter også at EU-motstanden i Norge er i solid flertall, og slik har det vært i rundt 15 år, sier han.

I undersøkelsen er et representativt utvalg på 1.000 personer spurt i perioden 25. – 31. mai.