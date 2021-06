Stjernekampen vekker reaksjoner: – Idretten er død

YouTube-stjerna Logan Paul gjorde spådommene til skamme, og overlevde åtte runder mot tidligere verdensmester Floyd Mayweather.

Det var ingen dommere i kampen, og en seierherre ville kun kåres om det ble knockout. Paul slet lenge, men klarte likevel å overleve de åtte rundene i ringen mot Mayweather.

– Hadde vi hatt dommere, ville du tapt allerede, sa Logans trener etter sjette runde.

Mens oppbygningen til kampen var av den ampre sorten, var Mayweather i atskillig bedre humør etter åtte runder.

– Jeg hadde det gøy. Jeg er ikke 21 år lengre, men jeg får komme i ringen og prøve meg mot dyktige, unge utøvere. Han er sterk, tøff og bedre enn jeg trodde, sa en smilende Mayweather i ringen etter kampen.

Logan Paul slet lenge, men klarte likevel å overleve åtte runder mot Floyd Mayweather. Foto: Cliff Hawkins/AFP

YouTube-stjerna Paul kaller kampen «et av de stolteste øyeblikkene i mitt liv».

– Jeg vil aldri at noen skal fortelle meg at noe er umulig igjen. Jeg er i ringen med en av de beste bokserne gjennom tidene, dette viser at man kan vinne uansett odds, sier en overlykkelig Paul.

Første av sitt slag

Nattens mye omtalte oppgjør virket på forhånd som tidenes mest ujevne oppgjør. Tidligere verdensmester Mayweather har tjent milliarder av kroner på boksing og er ubeseiret i alle sine 50 kamper.

På den andre av ringen sto Logan Paul. Han har ingen boksetitler, men kan vise til seks milliarder YouTube-visninger. Paul har kun deltatt i én profesjonell boksekamp – den endte i tap mot en tidligere YouTuber.

At to YouTube-stjerner bokser mot hverandre har etter hvert blitt et vanlig syn. Profesjonelle boksere har også sloss på tvers av kampsportgrener, og blant annet stilt opp mot MMA-utøvere.

Logan Paul måtte se seg slått av YouTube-kollega KSI. Foto: Jayne Kamin-Oncea/AFP

Nattens kamp var derimot første gang en profesjonell bokser møtte en ren underholder. Det blir det gode penger av.

Ifølge spanske AS forventer Mayweather, kjent under kallenavnet «Money» å håve inn 100 milloner dollar på nattens kamp. Til tross for sin manglende erfaring i ringen, kan Paul likevel regne med å sitte igjen med 20 millioner.

Kampen, som endte relativt antiklimatisk, førte på forhånd til et voldsomt mediesirkus. Da Pauls bror Jake Paul stjal capsen til Mayweather før en pressekonferanse, endte det i en amper konfrontasjon mellom Paul og Mayweather. Bilder av en rasende Mayweather oversvømte både avisforsider og sosiale medier, og bidro til å sette ytterligere fokus på det allerede etterlengtede oppgjøret.

Det ble mildt sagt ampert da Paul-brødrene stjal Mayweathers caps før en pressekonferanse. Foto: Cliff Hawkins/AFP

Den ubeseirede verdensmesteren virket på forhånd å ha tatt med seg sinnet inn i kampen, og kom med en tydelig advarsel til motstander Paul før kampen.

– Idretten er død

Bokseekspert og forfatter Mike Silver har fulgt idretten siden 1959. Gjennom årenes løp har han sett Muhammad Ali, Joe Frazier og Sugar Ray Robinson utfolde seg i ringen. Han mener Logan Paul er «boksingens svar på Kim Kardashian» og at nattens oppgjør er et symptom på alt som er galt med boksing anno 2021.

Bokseekspert Silver mener Sugar Ray Robinson (høyre) snur seg i graven under nattens oppgjør. Foto: AP Photo

– Boksing er showbusiness. Og det eneste positive jeg kan si er at disse folkene tjener penger. Jeg føler at de legendariske bokserne, folk som Archie Moore, Sugar Ray Robinson, Willie Pep, snur seg i graven, sier Silver til CNN.

Han påpeker at dagens utøvere tjener mer på én runde i ringen enn det fortidens bokselegender gjorde i løpet av en hel karriere.

– Men la oss være ærlige. Dette er ikke boksing. Den idretten jeg en gang kjente som boksing, er død, sier han.

Enorme summer

I 2018 møtte Paul britiske KSI i den første profesjonelle boksekampen mellom to YouTubere. Siden har denne undersjangeren av boksing vokst betraktelig.

Ifølge Jake Paul, valgte 1,5 millioner mennesker å betale for å se kampen mellom ham og den tidligere UFC-utøveren Ben Askren i April. Det vil i så fall bety at kampen genererte inntekter på 75 millioner dollar, drøyt 620 millioner kroner.

Rettighetshaverne kan forvente å tjene astronomiske summer på nattens Pay Per View-oppgjør. Foto: Cliff Hawkins/AFP

Boksereporter Michelle Joy Phelps, mener de store summene er et bevis på at boksing lever i beste velgående.

– Man tjener så mye penger, folk ser på og det er en stor interesse. Hvordan er boksing døende?, spør hun.

– Når ting som dette skjer, følger hele verden med.