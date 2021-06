Reagerer sterkt: – Jeg hører kun gresk

Søndagens landskamp mot Hellas ble alt annet enn en positiv affære for de norske landslagsgutta. 2-1-tap var ikke det Ståle Solbakkens menn ønsket seg før møtet med Nederland i september.

Mens Ståle Solbakken holdt på å tilte over norsk forsvarsspill, var det langt roligere blant spillerne på banen. Det får TV 2-ekspert Jesper Mathisen til å reagere.

– Vi sitter på tribunen, og jeg hører kun gresk på banen. Jeg hører kun Ståle Solbakken, jeg hører litt André Hansen og litt Stefan Strandberg, men så er det et veldig stille og snilt norsk lag, sier Mathisen.

Han etterlyser samme kampvilje hos nordmennene som det grekerne viser.

– Se hvordan grekerne kaster seg inn i avgjørende dueller. Se hvordan de skriver og jubler til hverandre bare fordi de vant en femmeter i det 90. minutt. De hadde virkelig lyst til å vinne denne kampen.

– Er de norske spillerne for snille?

– Ja, det sier jo Ståle Solbakken og Brede Hangeland også. Hvem skal gå ut i sånne kamper og si: «Hei! Dette må vi snu»? Jeg ser ingen av dem utpå der i dag. Alexander Sørloth synes jeg var veldig positiv da han kom innpå. Han kommer i alle fall inn med pondus, han drar med seg laget, og klarer å skape noe. Han viste litt «atityd», så vi skal ikke si at vi er sjanseløse i de kampene som kommer til høsten, men dette var nok en negativ opplevelse, slår han fast.

Genk-spiller Kristian Thorstvedt kom inn i andre omgang. Han sier seg langt på vei enig med Mathisen.

– Han har litt rett der. Det er sånn vi ønsker å være vi også, og vi ønsker å ta steg på den biten. Du ser at de jubler for å vinne et utspark fra keeper og vinne en takling og sånne ting, så jeg tror vi har steg å ta der også, sier rogalandeningen.

– Du var oppe og skrek litt til dem. Er det sånn vi må være?

– Det er i alle fall sånn jeg er. Hver enkelt spiller er forskjellig, og det er egentlig bra at ikke alle er like, men litt mer trøkk kunne vært fint, slår han fast.

Også landslagskaptein Martin Ødegaard ble konfrontert med Mathisen påstand om at det var for lite lyd og energi fra de norske spillerne. Han forklarer det slik:

– Det er flere som har sagt at de sliter litt med kroppene, og at de ikke får ut trøkket helt. Det er mange som har vært litt halvveis i ferie. Det har vært en lang sesong på mange, så jeg vet ikke om folk er slitne, både mentalt og i kropper, men jeg har ikke noe godt svar på det. Jeg sitter også med følelsen av at det er litt dødt utpå der.