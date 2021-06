NHH: Studenter må ta eksamen på nytt etter eksamenstabbe

To dager etter levert eksamen fikk masterstudent Lars Petter Sårheim og medstudentene beskjed om at eksamensbesvarelsene vil bli annullert og at alle må opp til ny eksamen i midten av juni, melder Bergens Tidende.

Begrunnelsen er at en ansatt ved en feil la ut løsningsforslaget til oppgaven på skolens internsider. Dette skal ha skjedd 13 minutter før den ordinære innleveringsfristen.

Nå må studentene som leverte eksamensoppgaven i løpet av de siste minuttene ta eksamen på nytt.

– Nå er det vi som må ta konsekvensene av en feil som NHH gjør. Det er helt bak mål, sier Sårheim.

– Dette er leit og helt klart uheldig for de studentene som blir rammet, sier prorektor for utdanning, Malin Arve.