Ødegaard får kritikk: – Milevis unna

Norge-Hellas 1-2

Det norske landslaget tapte 1-2 for Hellas i Málaga søndag.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er meget skuffet over Ødegaard i privatlandskampene mot Luxembourg (1-0-seier) og Hellas denne uken.

– Ødegaard var mye involvert, men han slo kun støttepasninger og til siden. Det var ingenting kreativt eller fremoverrettet. Det var milevis unna der vi trodde vi skulle ha kapteinen, sier Mathisen.

Real Madrid-eiendommen, som det siste halvåret har vært utlånt til Arsenal, sier at han ikke har et godt svar på formsvikten.

– Det er langt ifra godt nok fra meg heller. Det handler om laget, og er vi gode som lag, får vi enkeltspillerne til å se bra ut. Vi kan ikke spille så dårlig som lag og forvente at for eksempel Erling (Braut Haaland) skal score tre-fire mål uten at vi klarer å produsere noe. For meg er det en laggreie. Jeg tror det er kollektivet det står på, sier Ødegaard til TV 2.

Ødegaard fikk en treer på børsen til Jesper Mathisen. Han fikk lavest karakter sammen med Stian Gregersen, som også ble vurdert til karakter tre.

– Ødegaard fikk så mye ball sentralt i banen, men det skjede egentlig ingenting. Han fikk også flere baller på 16-20 meter, men skyter han? Nei. Prøver han å stikke folk gjennom? Nei. Han slo ut til venstre og høyre. Da lå Hellas bare og skjøv, sier Jesper Mathisen.

– Norges kaptein er milevis unna der han kan være. Vi får håpe han får hvilt bra og trent ra i sommer, så han er opp mot sitt beste i de viktige landskampene til høsten, sier TV 2s fotballekspert videre.

Norges neste landskamp mot Nederland på Ullevaal i VM-kvalifiseringen 1. september, før Latvia venter få dager senere.