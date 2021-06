Viggo Kristiansen: – Vil takke alle personlig

Tirsdag ble Viggo Kristiansen løslatt. Nå takker han Kristiansand for støtten etter at han kom hjem.

I et innlegg på Fædrelandsvennen takker Viggo Kristiansen for støtten han har mottatt fra Kristiansand. Tirsdag 1. juni returnerte han til hjemkommunen - 20 år etter han ble dømt for drapet på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

«Tusen takk! Jeg må bare få si at jeg er overveldet av den gode stemning og positive mottakelse dere har gitt meg, nå som jeg er hjemme igjen. Det har vært mye nytt å forholde seg til den siste uken, men dette, det var jeg ikke forberedt på.»

Slik innledes innlegget, som er skrevet av Kristiansen. Han utdyper videre at han ønsker å takke personlig til alle de som har utvist støtte og ønsker ham vel.

– Jeg kan bare ikke få si nok hvor godt det føles og hvor takknemlig jeg er, skriver Kristiansen.

Nyter tilværelsen

Etter han ble dømt som 21-åring har det vært store diskusjoner om skyldspørsmålet. I februar ble saken gjenopptatt, og ny etterforskning og innsamling av blant annet nye DNA-prøver er allerede i gang.

Søndag var politiet innom huset til Kristiansens foreldre, der også Kristiansen bor, for å ta en DNA-prøve av ham. Der later det til at han nyter tilværelsen som en fri mann. Til uka skal han på hyttetur med faren, og moren har servert favorittmiddagen hans.

«Denne uken har også mamma disket opp med min favorittmiddag – elgkarbonader med brun saus. Ååå, så godt det var. Det ble så mye at jeg rett og slett måtte stekke meg ut på sofaen etterpå.» skriver Kristiansen videre.

Tilgir

Avslutningsvis skriver Kristiansen at han tilgir de som er lei seg for at de ikke tok kontakt med ham i fengselet, og at han forstår at situasjonen har vært komplisert.

I tiden fremover ber Viggo Kristiansen om ro til å komme i gang med livet igjen.

– Jeg ber om forståelse for at jeg og min familie i den neste tiden må få sysle litt på med de hverdagslige ting for at vi skal komme i gang med livene våre. Det kunne vært slitsomt og tungt å gå igjennom slike ting, men dere Kristiansandere har gjort det lettere for oss.