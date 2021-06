Ny trøyemarkering fra landslaget – vil bidra til ressurssenter for migrantarbeidere

For femte gang på like mange landskamper i år gjennomførte Ståle Solbakkens lag søndag en markering til støtte for menneskerettigheter.

«Fair play for migrant workers» sto det på trøyene søndag, over det kjente budskapet med krav om «human rights on and off the pitch». Budskapet om migrantarbeidere hadde ganske klar adresse til Qatar.

Som i de siste kampene holdt spillerne, og reservene på tribunen, også opp venstre hånd med fem fingre i været som en menneskerettighetsmarkering.

Fotballforbundet skriver på sine nettsider at de nå engasjerer seg i ressurssenter for migrantarbeidere i Qatar.

– Vi ønsker å bidra til oppstarten av et ressurssenter for migrantarbeidere som er under etablering, og skal sette oss ned sammen med BWI (Building and Wood Worker's International), Fellesforbundet og LO for å finne ut hvordan vi kan hjelpe til på best mulig måte, sier fotballpresident Terje Svendsen.

NY MARKERING: Norges lag før kampen mot Hellas. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Jeg har stor tro på at et slikt senter vil bli et viktig samlingspunkt og en drivkraft for den videre utviklingen i Qatar. Vi i NFF oppfordrer FIFA til å støtte dette prosjektet, og inviterer samtidig norske aktører til å bidra sammen med oss, sier Svendsen.

– Dette viser at boikott-trusselen har en effekt

Det skjedde to uker før et ekstraordinært fotballting skal ta stilling til eventuell norsk boikott av VM-sluttspillet i Qatar.

– Det er vanskelig å mene noe om dette så lenge det er så lite konkret. Vi trenger mer kjøtt på beina før man felle en dom over dette tiltaket, sier Erlend Vågane, leder av Branns supporterklubb, Bataljonen.

Vågane og Norsk Supporterallianse mener at Norge bør boikotte fotball-VM i Qatar. Bataljonen-lederen mener at dette tiltaket fra Norges side viser at boikott-trusselen fra grasroten har en effekt.

– Det som er interessant er at det skjer noe. Det sier jo litt om den trusselen om boikott fra grasroten har hatt å si. Dette ville aldri skjedd ellers.

– Hvorfor ikke?

– Dette er et av tiltakene som er foreslått av Qatar-utvalget, som aldri ville oppstått hadde det ikke vært for at klubber og supportere gikk inn for boikott i utgangspunktet, sier Vågane til TV 2.

Landslaget markerte motstand mot brudd på menneskerettighetene første gang før bortekampen mot Gibraltar i mars, og det fikk en stor smitteeffekt da flere store landslag hengte seg på.

Siden har Norge markert også før kampene mot Tyrkia, Montenegro (begge i mars), Luxembourg og nå Hellas (begge i juni).

Nå står det bare igjen VM-kvalifiseringskamper for Norge i år.