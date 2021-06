Porsche er snart i gang med utleveringene av sin nye storselger: Taycan Cross Turismo. De aller første kundene får kanskje bilen sin allerede i sommer.

Rekordmange nordmenn har bestilt den. Da nyheten om startprisen slapp i vinter, ble mange positivt overrasket. 840.000 kroner er mye penger. Men alt er som kjent relativt. I forhold til hva du får for pengene, er prisen gunstig. For øvrig er det nok knapt en eneste Cross Turismo som blir solgt til under en million kroner, etter å ha blitt spekket med en anselig bunke ekstrautstyr.

Da vi testet bilen konkluderte vi med følgende: Aldri har det vært mer «fornuftig» å kjøpe millionbil.

Men vi har så langt bare fått kjøre innstegsmodellen: Cross Turismo 4.

Nå har vi imidlertid blitt invitert til Norges råeste racerbane, for å teste toppmodellen Cross Turismo Turbo S. Tror du vi takket ja?

Les om vårt aller først møte med Taycan Cross Turismo her

Rekordsalg

Men litt med bakgrunn, først. Det som skiller en vanlig Taycan fra Cross Turismo, er blant annet at sistnevnte har karosseriform som en stasjonsvogn, luftfjæring og firehjulsdrift som standard – og bedre bakkeklaring. Stasjonsvogner er jo også som kjent mer praktiske enn sedaner. Her får du større bagasjerom (445 liter) og bedre takhøyde i baksetet.

Kort sagt. Dette er en bil som begynner å bli riktig så fristende, også for folk som aldri før har vurdert Porsche.

Det siste vises igjen på bestillingslistene. "Vanlige" Taycan ble solgt i over 1.000 eksemplarer i 2020, som var et hinsides høyt tall. I år forventer Porsche at nykommeren skal gi nok et rekordår.

Her står dagens nyhet parkert utenfor pit stop på Rudskogen: Porsche Taycan Cross Turismo.

Porsche Cayenne Nå begynner luksus-SUV-en å bli billig

Topputgaven

Verstingmodellen er Turbo S-utgaven. Her får du 761 hk med power boost. Nok til å sende deg fra stillestående til 100 km/t på idiotisk raske 2,9 sekunder. Samtidig er rekkevidden oppgitt til opptil 419 kilometer.

Prisen gjenspeiler naturlig nok ytelsene. Her må du ut med rundt 2 millioner kroner – og det for en bil som (enn så lenge) er fritatt for moms og avgifter.

Redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen satt ganske sikkert med Norges bredeste smil på vei ned til Rudskogen i dag tidlig.

Nå har han fått kjøre noen runder, og da må vi selvsagt ta en telefon for å høre hvordan det går.

Video: Her prøver vi å teste toppfarten i Porsche Taycan!

Dunkelyder

- Ring-ring

– Knut! Hører du de dunkelydene her?

– Eh, hei. Og nei, hører ikke noe dunkelyder? Har du krasjet?

– Neida, men jeg kommer nettopp fra en runde på banen i Turbo S. Og det var så moro, og sparket i gang så mye adrenalin-produksjon, at pumpa i brystet jobber på høyt turtall! Snakk om å starte uken på best mulige måte.

Før journalistene slippes løs på bane i elbil-verstingen, er det litt tid til å snakke om sikkerhet og regler.

– Jeg begynner å ane at du så langt har et godt inntrykk av bilen..?

– Det kan jeg skrive under på. Jeg har jo vært tydelig på at Taycan er den råeste elbilen du får i dette segmentet. Cross Turismo er på sett og vis enda mer imponerende enn en vanlig Taycan. Vi snakker jo om en stasjonsvogn – med litt ekstra bakkeklaring. Og fortsatt er den altså på hjemmebane her på Rudskogen. Snakke om Dr. Jekyll og Mr. Hyde. På den ene siden en snill, komfortabel og stille stasjonsvogn – i det neste øyeblikket en brennkjapp sportsbil. Ja, for jeg vil gå så langt som å si at dette føles som en sportsbil. Understellet er nydelig – og kombinert med firehjulsstyring, har Cross Turismo imponert stort.

Porsche bekrefter: Kommer med to nye elbiler

Elbil-kunder på bane

– Noen ganger er det fint å være journalist. Det er ikke alle som får en slik mulighet til å kjøre denne bilen på bane?

– Dette er jobben vår, det, Knut. Vi gjør det i folkets tjeneste, hehe. Men i dag er det faktisk ikke bare journalister som skal kjøre her. Når vi runder av, om ikke så lenge, er det tid for å la noen kunder få prøve seg.

– Porsche har forresten ikke bare toppmodellen av Cross Turismo her. Vi har også en "vanlig" Taycan Turbo og to Taycan 4S. Morsomt å få sett disse opp mot hverandre. Og du, etter å ha kjørte alle variantene av Taycan, må jeg si at jeg synes 4S er det perfekte valget. Mer enn rask nok, til en betydelig lavere pris enn Turbo-modellene.

For å ha et referansepunkt å måle Taycan Cross Turismo Turbo S mot, er det også med tre Taycan 4S og en Taycan Turbo.

Allerede i fjor åpnet Porsche for bestillinger av Cross Turismo

Hurtigladere

En annen nyhet som har dukket opp på Rudskogen denne våren, er hurtiladere til elbiler. Ingen hvilken som helst hurtigladere, heller. Her snakker vi Ionity – med kapasitet opp mot 270 kW.

– Ja, det er vel strengt tatt lynladere, dette her. Teoretisk kapasitet er hele 320 kW. Men det ligger litt fram i tid, ennå¨. Men det er ganske fascinerende at vi nå har slike muligheter i forbindelse med en racerbane. Etter hvert som det begynner å bli ganske mange spreke og sportslige elbiler på markedet, er det også flere som har lyst å kjøre dem på en sted som dette. Og jeg kan jo bare bekrefte at det er usannsynlig moro! En liten bonus med elbilene, er jo også at de slipper å bekymre seg for støykravene som legger en del begrensninger for andre biler.

Vegard kommer selvsagt tilbake med både video og mer informasjon fra dagen på Rudskogen.

Les vår test av Porsche Taycan Cross Turismo her

Video: Se vår videotest av Cross Turismo her:

Porsche Taycan Cross Turismo: Her er Norge største i verden!