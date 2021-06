Norsk smell mot Hellas: – Elendig forsvarsspill

Norge - Hellas 1-2

Det norske landslaget gikk på et 1-2-tap for Hellas i søndagens treningskamp. Norge lå under 0-2 til pause etter svakt forsvarsspill.

I andre omgang reduserte Stefan Strandberg til 1-2 med sitt første landslagsmål, men Norge slet med å skape sjanser og sette grekerne under press. Dermed endte det i et skuffende tap for det norske laget.

– Helt i starten var det helt ok. Vi prøvde å sette et press og være aggressive. Så skjedde det et eller annet, så var vi helt horrible egentlig. Førsteomgangen etter åpningsminuttene var skrekkelige, sier landslagskaptein Martin Ødegaard til TV 2.

– Vi prøvde kanskje å gå litt mer i press enn vi hadde gjort tidligere, og prøvde å sette dem litt under trøkk, men de spilte seg ut hver gang. Det føltes som det er noen avstander der, og noen rom, som var helt vanvittige. I andre omgang spilte vi oss opp. Vi la om og fikk mer trykk på dem. Vi brukte de tre på topp mer, sto opp bra bakfra, så det må vi ta med oss. Andre omgang er ganske ok i alle fall, sier Real Madrid-eiendommen videre.

Kampen var den siste testen for Norge før VM-kvalifiseringskampen mot Nederland på Ullevaal 1. september.

– Det har blitt noen svake omganger med Norge de siste årene, men måten de fremsto før pause med ny trener var skremmende. Dette var siste test før Nederland. Da kommer Norge til Nederland med forhåpentligvis masse folk på tribunen. Da kan de ikke fremstå på denne måten, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Ståle Solbakken etterlyser flere sjanser hos det norske laget.

– Vi hadde alt spill på deres halvdel, men vi skulle gjerne skapt noen flere sjanser, sier Solbakken til TV 2.

– Hellas skapte ikke mye heller?

– Grekerne hadde to sjanser i hele kampen og scoret på begge. Det var jo ikke det, men de målene de får, de scorer alle på, sier landslagssjefen.

– Solbakken holder på å tilte

Norge lå under 0-2 før første halvdel av første omgang var spilt. Først ble spilte Dimitris Pelkas enkelt gjennom Dimitris Pelkas, som kunne trille inn Hellas' ledermål bak Norges målvakt André Hansen etter 13 minutters spill.

Åtte minutter senere så Norge ut til å ha god kontroll i boksen. Stian Gregersen fikk beskjed om å dempe ballen hjem til André Hansen, men en svak heading havnet hos Kostas Tsimikas, som banket ballen inn foran mål, der Thanasis Androutsos sendte Hellas opp i 2-0 via Birger Meling.

– Dette er elendig norsk forsvarsspill. Dette er stygt, utbrøt TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

– Solbakken holder på å tilte når han ser backspillet Norge viser. Det er altfor enkle baklengsmål, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i Málaga.

Kort tid etter valgte landslagssjef Ståle Solbakken å sende Kristoffer Vassbakk Ajer ut på høyrebacken, mens Stian Gregersen gikk inn i sin mer vante posisjon i midten. Solbakken uttalte før kampen at han ville prøve Gregersen på høyreback med tanke på høstens VM-kvalifiseringskamp mot Nederland, der han venter 4-3-3 med Memphis Depay til venstre.

– Vi har virket trege i skøytene

Norge klarte ikke å sette Hellas uten press og gikk til pause med 0-2.

– Intensiteten defensivt var jevnt over altfor dårlig. Det er vi nødt til å gjøre noe med. Jeg mener vi må være mye mer direkte offensivt, risikere mer og få tilbake et gjenvinningsspill, som har vært nesten fraværende, var dommen fra tidligere landslagssjef Egil Olsen i TV 2-studio.

Ståle Solbakken gjorde tre endringer på det norske laget til starten av andre omgang. Alexander Sørloth, Kristian Thorstvedt og Julian Ryerson kom inn for Fredrik Midtstjø, Morten Thorsby og debutant Kristoffer Zachariassen.

– Vi har virket trege i skøytene, ikke hatt ordentlig press og det har gått sakte fremover, sa landslagsassistent Kent Bergersen til TV 2 i pausen.

Drøyt timen inn i kampen kom reduseringen for Norge. Martin Ødegaards hjørnespark traff hodet til Stefan Strandberg, som headet inn sitt første landslagsmål til 1-2.

Sjansefattig sluttspurt

Noen få minutter senere sendte Solbakken inn to nye debutanter da Fredrik Bjørkan og Fredrik Aursnes kom inn for Birger Meling og Patrick Berg.

Norge jaktet på utligning, men slet med å skape sjanser mot grekerne.

Da Norge møtte Luxembourg i en privatlandskamp i Málaga onsdag, vant Ståle Solbakkens menn etter at Erling Braut Haaland scoret 1-0 på overtid etter å ha blitt spilt fint gjennom av Kristian Thorstvedt.

På overtid mot Hellas holdt det på å gjenta seg, men Hellas-målvakt Odisseas Vlachodimos kom ut og plukket ballen like foran beina til Haaland.