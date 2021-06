Funn av mistenkelig gjenstand i Trondheim - evakuerte får returnere til leilighetene

SISTE: Bombegruppa har åpnet og undersøket safen som ble betegnet som mistenkelig. Operasjonsleder Wenche Johansen i Trøndelag politidistrikt vil ikke kommentere hva som ble funnet, men sier innholdet ikke er til fare for omgivelsene.

Beboere i omkringliggende leiligheter ble søndag kveld evakuert, men rundt klokken 23.30 er de i ferd med å returnere til leilighetene sine. Bombegruppa er fortsatt på stedet.

De tre som er siktet for våpentyveri er kjente fra narkotikamiljøet i Trondheim.

Fant safe under ransaking

- Politiet har kontroll og har sperret av området, det er ikke grunn til evakuering på nåværende tidspunkt, sa operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt.

Det var under en ransaking av leiligheten at politiet ble oppmerksomme på gjenstanden, som viste seg å være en safe.

Til Adresseavisen sa politiadvokat Ole Andreas Aftret at det ransakes for å undersøke om det er et sprenglegeme.

Kjenninger av politiet

Undersøkelsene skjedde i forbindelse med ransaking etter et våpentyveri.

Så langt er tre menn siktet i saken, og alle sitter i arresten. Ifølge Adresseavisen er de tre mennene i førti-, femti- og sekstiårene. Alle tre er kjenninger av politiet, og tilhører narkotikamiljøet.

Også flere steder har blitt ransøkt i forbindelse med saken, blant annet et hus i Sverresborg-området. Adresseavisen opplyser at de to aksjonene sees i sammenheng med hverandre.